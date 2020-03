Decidim

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià engega una ronda d'actes per debatre sobre com construir el futur del País Valencià

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià engega una ronda d'actes per debatre sobre com construir el futur del País Valencià

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià inicia aquest dissabte una ronda d'actes per debatre sobre com construir el futur del País Valencià. El primer d'ells és un debat-col·loqui a València, amb les intervencions d'Antonio Baños, periodista i exdiputat del Parlament català per la CUP, i d’Antoni Infante, coordinador de Decidim, i amb la presentació i moderació de la politòloga Zahia Guidoum. En el debat es preguntarà sobre quines haurien de ser les línies estratègiques d'intervenció de la ciutadania auto-organitzada, tant a l'àmbit del País Valencià, com a l'àmbit de la mediterrània i Europa. El lloc de trobada serà la sempre acollidora seu de la Societat Coral El Micalet, al carrer Guillem de Castro 58.

Quin País Valencià tindrem en el futur?

Es difícil esbrinar els diversos futuribles amb certesa ja que vivim en un món cada vegada més controlat pel capital financer on els estats afebleixen la seua funció redistributiva mentre enforteixen els aspectes repressius i de control social i cultural. Sembla que només ens deixen la possibilitat d'elegir cada cert temps entre opcions polítiques prèviament homologades. No obstant això, també és cert que malgrat tot, el futur és obert en funció del grau d'implicació i participació democràtica de la ciutadania. La història passada i recent així ho demostra.

El nostre País Valencià, tot i les seues singularitats, no serà en aquest cas cap excepció. El futur també depén de nosaltres. Un futur on en principi s'haurà de viure amb els recursos limitats, controlats i malbaratats pel mateix capital i unes formes de societat que posen en perill la mateixa vida, amb una puixant contaminació i amb un ja inevitable canvi climàtic. Al temps que la presència de nous factors tecnològics com la robotització creixent, la nanotecnologia i els algoritmes, modifiquen cada dia les condicions de vida i treball de la majoria.

És molt previsible que en el futur assistim a la confrontació entre forces que aposten per incrementar el domini mundial amb un assegurat col·lapse traumàtic, per un costat, i altres forces que lluiten per una sostenibilitat global, les primeres amb mitjans i formes polítiques mes autoritàries i dictatorials i les segones amb formes més democràtics i participatives. També, amb aquells que treballen per una sostenibilitat des d'àmbits més locals i/o regionals amb economies més autocentrades en cada territori.

Però siga com siga i ara per ara, s'ha de continuar reflexionant, enraonant i actuant per donar solidesa a un projecte col·lectiu i transversal dels valencians i les valencianes, dels nascuts ací o dels vinguts de qualsevol altre indret, que ens situe en el món aportant responsabilitat, dignitat i respecte als altres.

Des de Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir, volem col·laborar en aquest debat, aportant directament les nostres propostes fruit de debats i praxis col·lectives i cercant altres opinions de persones qualificades per a enriquir els debats i les visions d'un món millor.