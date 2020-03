Covid-19

La Intersindical proposa una paralització de tota l’activitat econòmica que impliqui desplaçaments i no sigui essencial

La Intersindical-CSC valora com a insuficients les mesures aprovades pel Consell de Ministres del Govern espanyol ja que no aborda la lluita radical en termes sanitaris que la pandèmia del Covid-19 requereix. És per aquest motiu que des del sindicat republicà es reclama la paralització completa de tota activitat econòmica que impliqui desplaçaments i no sigui essencial.

Aquesta aturada de l’activitat econòmica es proposa que s’acompanyi del manteniment del 100% del rendiments de les persones treballadores i de prestacions per a les persones autònomes a càrrec dels pressupostos públics però finançades amb una tributació ad hoc a grans fortunes i el sector bancari.

En termes sanitari, el sindca se suma a les propostes que plantegen el confinament d’aquells territoris que presentin més casos de coronavirus, tant per evitar l’entrada de nous casos com per evitar-ne la sortida, en aquest sentit consideren necessari el confinament de Catalunya.