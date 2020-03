Igualtat

La Intersindical-CSC denuncia que la Inspecció de Treball catalana preveu aquest 2020 un 57% menys d'actuacions en matèria d'igualtat que el 2014

La igualtat de gènere no és una prioritat per la Inspecció de Treball catalana. Ho denuncia la Intersindical-CSC, que critica que, segons el projecte de pressupostos del 2020, la Inspecció de Treball -gestionada al nostre país per la Generalitat-, només preveu fer 400 actuacions en matèria d'igualtat de gènere, una xifra molt inferior a les realitzades durant l'època de la consellera Dolors Bassa, quan se superaven les 900 anuals. Aquest any, a més, les empreses tenen noves obligacions en aquest àmbit, com la necessitat que totes les empreses d'entre 150 i 249 treballadors i treballadores tinguin pla d'igualtat o, des de l'any passat, de disposar d'un registre salarial amb informació retributiva segregada per gènere.

El primer any de registres públics de la tasca d'Inspecció de Treball a Catalunya és el 2014, amb 930 actuacions en matèria d'igualtat, mentre que l'any següent la xifra es va mantenir en 901. El 2016, en canvi, va caure fins a les 508 actuacions i el 2017 va tocar terra, amb 271. El següent any, la quantitat va remuntar molt lleugerament, fins a les 398 i, malgrat que no hi ha dades encara del 2019, l'avantprojecte de pressupostos d'aquest any en preveia fer 300. El projecte de pressupostos del 2020, malgrat augmentar aquesta xifra, tan sols arriba fins a les 400, escassament la mateixa quantitat que dos anys abans i un 57% menys que el 2014.



Pots llegir l'informe sencer aquí