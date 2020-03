Oposicions

La Intersindical-CSC demana ajornar les oposicions docents previstes per al juny

Davant la inquietud que la situació actual ha generat entre els docents que s’han inscrit a les oposicions d’aquest juny i després de fer un procés de debat i reflexió, des de la Intersindical-CSC Educació ha decidit sol·licitar públicament l’ajornament d’aquest procés d’oposició i l’establiment d’una nova data que permeti als aspirants la correcta preparació de les proves, i que asseguri el normal desenvolupament de les sessions presencials. D’aquesta manera, s’acabaria amb la situació d’incertesa i de neguit amb la que viuen moltes persones en aquests moments.

L’estat d’alarma i el tancament de centres, amb una situació de confinament de tots els docents és del tot excepcional i enfrontar-s’hi no és una tasca fàcil. Des del Departament d’Educació es demana als docents que es formin i que plantegin activitats en línia als seus alumnes; a això s’hi sumen les responsabilitats familiars derivades de la situació (familiars dependents, dedicació absoluta als fills...); i també l’adaptació psicològica de cadascú a aquesta crisi que ha trastocat la manera de viure de tothom, i davant la qual molts no se senten capacitats, ni disposen de la situació ni dels recursos adequats per a preparar aquest procés tan complex. Fins i tot hi pot haver aspirants que durant el període de preparació de les oposicions hagi perdut familiars per culpa del virus que ha paralitzat el país.

Considera que posposar la convocatòria d’oposicions no és res més que una manera de vetllar pel benestar personal i emocional dels aspirants que s’hi volen presentar a la recerca d’una feina estable, a la vegada que és l’única via per garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els aspirants. Sabem del cert que molts no seran capaços de preparar les proves en les dates actuals i que perdran l’oportunitat de participar del procés. Instem, doncs, el Departament d’Educació, a valorar aquesta proposta i a anunciar l’ajornament de manera clara en la data que cregui més adient i segura tenint en compte els arguments que hem exposat, sense que això afecti, en cap cas, futures convocatòries ja previstes, una notícia que serà ben rebuda per tota la comunitat i que donarà tranquil·litat a molts docents que estan passant per una situació certament difícil, com la resta de la societat.