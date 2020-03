La FAVB considera que l'accident de l'empresa Proquibasa a la Verneda "és un fet d’extrema gravetat"

L'entitat s'ha sumat al dol per les persones mortes i al dolor de tots els qui han sofert aquesta situació.

Sobre l’explosió a l’empresa de productes químics Proquibasa al polígon Monsonís del barri de la Verneda, que ha provocat la mort de dues persones, ferides lleus a 19, importants danys a les empreses de l’entorn, l'alliberament a l’atmosfera d'una important quantitat d’amiant i un notable ensurt a tot el barri, la Federació d'Assiciacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB) ha manifestat que "és un fet d’extrema gravetat".

L' entitat s'ha sumet al dol per les persones mortes i al dolor de tots els qui han sofert aquesta situació. Tot i així la FAVB apunta que la solidaritat amb el patiment irreversible no ens pot fer perdre de vista ni les responsabilitats públiques ni la necessitat de respondre-hi amb actuacions i polítiques serioses.

Puntualitza que és el tercer accident greu a Catalunya en pocs mesos amb greus efectes personals, ambientals i socials, tots en instal·lacions on es realitzen processos químics. Si a més tenim en compte l’alt nivell d’accidents laborals (el 2019 es van produir a Catalunya 520 accidents greus en el lloc de treball amb resultat de 71 morts), tot ens fa pensar que estan fallant els sistemes de control de moltes activitats productives.

Per a la FAVB, l’explosió de l’empresa posa de manifest també, un cop més, el perill que implica per a la salut la presència de l’amiant en moltes instal·lacions i edificis i la necessitat d’abordar una política efectiva amb mitjans i terminis ben definits per a la seva eradicació arreu.

Exigeix una total transparència per part de les autoritats en l'avaluació del sinistre i de tots els seus efectes. Tant de les actuacions de la mateixa empresa com de les inspeccions i controls que s’hagin portat a terme.

Ens cal una clarificació del grau de risc real de les empreses de tota la zona industrial, de les mesures de seguretat que s’hi apliquen i del grau de control sobre el seu funcionament.

Renarca que, és urgent conèixer les implicacions que té per a la salut la disseminació d'amiant a l'ambient, i detallar un pla precís d’actuació per prevenir i pal·liar els seu efectes. Cal clarificar responsabilitats i, sobretot, generar respostes que minimitzin l’impacte de l’estrall i que impedeixin que es torni a repetir un fet similar.

Afegeix, que des de la Favb seguim pensant que l’existència d’una activitat productiva dins de la ciutat és un fet necessari i positiu en molts aspectes (diversifica l’activitat econòmica, apropa els llocs de treballs als de residència, etc.), però que la millor forma de garantir que aquesta activitat tingui continuïtat és assegurar la qualitat ambiental, laboral i de seguretat d’aquestes empreses.