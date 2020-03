lluita institucional

La CUP Tarragona veu en una fase molt verda l’execució dels acords d’investidura i pressupostos

Després de la primera trobada de seguiment dels acords per la investidura de Pau Ricomà i pels pressupostos municipals, la CUP valora que malgrat s’han vist passos endavant en algunes qüestions, en general, la situació general és “molt verda”. La consellera Laia Estrada ha afirmat que són conscients que els temps administratius són lents, “però hi ha acords que no es troben en l’estat que esperàvem i desitjàvem”.

En relació a les partides incorporades dins del pressupost municipal, la CUP valora de forma positiva les passes que s’han fet per a dur a terme l’auditoria de pisos buits a la ciutat, que consideren essencial per a afrontar la problemàtica de l’habitatge, l’estudi per a la internalització de la brossa i el pla de xoc de les escoles públiques. Sobre les partides que depenen de modificatius de crèdit, la CUP es mostra satisfeta amb les accions desenvolupades per a poder fer realitat les ajudes per a la rehabilitació de pisos buits que es destini a lloguer social, la taula de gestió del patrimoni i l’adquisició de taules i cadires per a cedir de forma gratuïta a les entitats.

Per contra, però, les conselleres de la CUP lamenten la manca d’accions pel que fa al desenvolupament de l’estudi de la qualitat de l’aire, l’informe integral de valor paisatgístic de la Budellera així com les tasques de prevenció d’incendis a l’Anella Verda, més enllà de les franges de protecció. En relació a la campanya de difusió de les ajudes contra la pobresa energètica, els 300.000€ per a pressupostos participatius i el modificatiu de 100.000€ per a beques menjador, Eva Miguel ha destacat que “l’absència de la consellera Carla Aguilar ha impedit que s’aclarís l’estat d’execució d’aquests acords”. Tampoc no han acabat d’aclarir el detall de la implementació dels acords relacionat amb l’increment pressupostari del pla educatiu d’entorn i el projecte educatiu de ciutat, motiu pel qual les cupaires han acordat amb el conseller Manel Castaño mantenir una nova trobada en breu.

La CUP ha demanat als representants del govern que han assistit a la reunió que els facin arribar bona part de la documentació de la que s’ha parlat a la trobada d’avui. La propera reunió que mantindrà la CUP amb l’equip de govern serà a finals d’abril. En aquesta, asseguren les cupaires, es podrà veure de forma més clara l’estat real del desenvolupament dels acords adquirits.