La CUP Tarragona rebutja la cessió d’una finca municipal d’ús educatiu per a l’ús privat sanitari

La Candidatura d’Unitat Popular ha denunciat una maniobra de l’anterior govern del PSC i PP per cedir durant 50 anys una finca municipal d’ús educatiu a una empresa multinacional, Domus VI, que hi construirà i gestionarà una residència privada per a la gent gran. Les cupaires critiquen que tot el procediment es va realitzar en la més absoluta opacitat de cara els grups de l’oposició, i de forma precipitada per tal que Ballesteros ho deixés tot lligat abans de finalitzar el mandat anterior. L’adjudicació de la finca i l’aprovació inicial del Pla Especial, per tant, ha tingut lloc amb el govern de Ricomà, que fins avui mateix no n’ha donat compte als grups de l’oposició, seguint les formes ballesterils.

Els esdeveniments s’inicien el 2011, quan el Ple acorda classificar la finca, que es troba a la Vall de l’Arrabassada, com a bé patrimonial amb l’objectiu de cedir-la a Generalitat per construir-hi una escola. El 2012 la Generalitat va rebutjar-ne la cessió després d’haver fet un estudi de viabilitat, degut al sobre cost que suposava l’adequació del terreny. El 2017 el Ple torna a classificar la finca com a bé de domini públic mentre que, d’esquenes a l’oposició, l’equip de govern del PSC i PP fan passes cedir la finca a una empresa privada per fer-hi una residència.

La CUP ha explicat que per passar un equipament de titularitat pública d’ús educatiu a sanitari cal tramitar un Pla Especial per modificar o ampliar-ne l’ús, “un procediment que el govern de Ballesteros va deixar pel final, ocultant a la resta de formacions polítiques les intencions que tenien i impedint el debat polític sobre l’ús més adequat per aquest terreny”, ha puntualitzat la consellera Laia Estrada. D’aquesta manera, el document de plec de clàusules administratives contempla que sigui l’empresa concessionària la que presenti el Pla Especial per modificar l’ús de la finca d’educatiu a sanitari, una vegada ja formalitzada la concessió. La consellera Estrada critica aquesta fórmula que “malgrat és legal, és opaca, gens habitual i molt poc ètica”.

Pel que fa al cànon de concessió demanial, malgrat el viceinterventor va convenir que el més adient seria que aquest no fos inferior al 6%, en la memòria explicativa dels usos i finalitats que han de regir la concessió, signada pel conseller Milà el 2018, i base per la redacció dels plecs de clàusules, aquest considera raonable reduir el percentatge del 6% al 2% que per calcular el cànon. La consellera Eva Miguel ha explicat que “el conseller Milà va justificar aquest canvi de percentatge perquè 3 habitacions d’un total de 160 es reservaran anualment per un ús públic, malgrat la realitat és que això va permetre obrir la licitació a la baixa”. L’adjudicació a la multinacional Domus VI va tenir lloc el setembre del 2019, ja amb el govern d’ERC i ECP, per un cànon de 135.000€, un preu ofert a l’alça i proper al 6%. D’aquesta manera, Domus VI “va rebentar el preu a l’alça, assegurant-se l’adjudicació i no permetent que empreses més petites entressin en joc” ha afirmat Miguel.

Avui ha tingut lloc la CIS de Territori per donar compte de l’aprovació inicial del Pla Especial, “el govern de Ricomà ha esperat a avui a informar de la situació als grups municipals, cosa que ens recorda a maneres de fer de mandats anteriors” ha afirmat la consellera Estrada. Les anticapitalistes s’han mostrat totalment contràries a permetre el negoci a costa de les tasques de cura de la gent gran i consideren que “hauria d’estar garantida la seva gestió pública”.