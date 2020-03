lluita institucional

La CUP Tarragona qualifica de «frau» la compra dels terrenys de la Caixa per part de la Generalitat

La Candidatura d’Unitat Popular valorarà portar a l’oficina antifrau la compra per 120M€ els terrenys propietat de La Caixa, anunciada aquesta setmana pel Govern. La CUP ha recordat que per a procedir a l’expropiació d’aquests terrenys, fa més de 25 anys, el projecte del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-se/Salou va ser declarat d’interès públic. Transcorreguts aquests anys, aquest interès general no s’ha desenvolupat.

Per aquest motiu regidores de la CUP als Ajuntaments del Camp de Tarragona han qualificat com un «escàndol que ara el Govern de la Generalitat malversi diner públic per rescatar uns terrenys financerament tòxics de la Caixa». Edgar Fernández, portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor reusenc, ha assegurat que un cop constatat el no desenvolupament de l’interès general que va justificar l’expropiació, «el lògic seria tornar-los als propietaris amb el cost que els van pagar».

Si els propietaris no els volguessin recuperar, la Generalitat de Catalunya els podria adquirir a preu de l’expropiació cost, i en última instància els expropiés, i els posés a disposició del territori per a destinar-lo a ús públic. Segons Fernández, el més probable és que la Generalitat «acabi adquirint uns terrenys que mai acabi venent a ningú, o que només en vengui una part».

La regidora Laia Estrada, per la seva banda, ha criticat que el Govern es mostri disposat a destinar tots aquests diners públics «per al foment la ludopatia i la precarietat laboral, quan no hi ha cap pla estratègic de turisme al territori on hi constin el joc i els casinos». A més, ha afegit la cupaire, «és una autèntica temeritat, una irresponsabilitat i una incongruència» seguir ubicant projectes que pretenen concentrar encara més persones en uns terrenys situats a 500m del límit amb el polígon químic sud.

Segons Estrada, els 120M s’han de destinar a equipaments públics com l’Hospital Joan 23, o les escoles públiques que es troben en barracons, en comptes de rescatar uns terrenys financerament tòxics de La Caixa.

Per tot plegat, els grups municipals de la CUP presentaran mocions per tal que els seus respectius ajuntaments instin la Generalitat a revocar l’acord per a l’adquisició dels terrenys i, alhora, mostrin l’oposició pública al CRT de Vila-Seca i Salou.

En finalitzar la roda de premsa, les cupaires han penjat un cartell de grans dimensions a la façana de l’oficina de La Caixa situada a la Rambla Nova de Tarragona en el qual s’hi podia llegir «jugui qui jugui guanya Fainé #AturemBCNWorld». En una altra de les finestres de l’entitat bancària també han penjat un escut de la Generalitat amb el logotip de La Caixa.