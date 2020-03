Covid-19

La CUP Tarragona proposa que EMATSA es faci càrrec de les factures d’aigua durant el confinament

La Candidatura d’Unitat Popular continua fent propostes per afrontar en clau social la crisi sanitària actual. Una altra de les mesures que les anticapitalistes han posat sobre la taula és que l’empresa mixta EMATSA es faci càrrec de les factures de l’aigua corresponents al període de confinament de la població tarragonina que hagi deixat de percebre ingressos com a conseqüència de la crisi pel coronavirus, “ja sigui perquè són autònoms, perquè han patit un ERTE o perquè han hagut de tancar els seus negocis, a banda de la població més vulnerable i ja usuària dels serveis socials”, ha explicat la consellera Laia Estrada. La CUP argumenta que malgrat es tracti d’una empresa mixta “és un servei públic i, per tant, ha de vetllar per l’interès general del conjunt de la població”.

Les cupaires proposen aquesta fórmula ja que, veient les mesures manifestades per l’executiu espanyol ahir, el cost social i econòmic d’aquesta crisi sanitària la pagaran les classes populars i, per tant, la CUP considera necessari que els municipis, dins de les seves possibilitats, “facin tot allò que sigui possible per pal·liar al màxim la situació en la que en trobem”.

La CUP es mostra molt crítica amb el discurs de Pedro Sánchez, que veu ple d’insuficiències. “No va concretar quines famílies seran beneficiàries de les ajudes proposades; no va fer cap referència als lloguers; no va prohibir acomiadar a la gent, ni anar a treballar; i tampoc no ha confinat res” ha manifestat la consellera Eva Miguel. Les anticapitalistes posen de manifest que altres països amb polítiques més de dretes “estan implementant mesures més socials que les del gobierno del PSOE i PODEMOS”.

És per tot plegat, i donat que han suspès el Consell Plenari de divendres, que les cupaires emplacen el govern local a fer patícips a tots els grups municipals per fer front comú davant la crisi sanitària actual. La CUP ha proposat realitzar una nova reunió el proper dilluns, via telemàtica entre tots els portaveus, per tal de poder debatre la mesura proposada sobre EMATSA, i d’altres que ha havien traslladat; i, sobretot, estar al cas de la implementació local de les mesures aprovades per l’executiu de Sánchez i el govern de la Generalitat, així com les que surtin del propi consistori.