municipalització

La CUP Reus proposa iniciar els processos de municipalització per tal d’oferir un bon servei en pocs mesos

La CUP de Reus presenta un informe tècnic amb solucions viables a la crítica situació del servei de la recollida de la brossa a la ciutat. "És el moment idoni per plantejar la municipalització del servei de recollida de la brossa a Reus" indica Joan Pons

"La municipalització de la recollida de la brossa a Reus és l'opció més sensata i ens trobem en el moment idoni per plantejar-la". Aquesta ha estat la reflexió dels consultors d'INSTA, després de l'elaboració d'un informe tècnic i jurídic amb relació al servei de recollida de la brossa a Reus.

Joan Pons, ambientòleg d'aquesta consultoria explica que Reus s'estalviaria un total d'1,3 milions d'euros si l'Ajuntament gestionés de manera directa el servei de recollida de la brossa. A més a més, la municipalització del servei afavoriria l'assoliment d'objectius ambientals i podria mantenir el lloc de treball dels treballadors i treballadores mitjançant la subrogació de la plantilla, una possibilitat que seria permesa gràcies a una sentència del 2011.

En canvi, la situació ara mateix és molt diferent: El servei de recollida de la brossa es troba en una pròrroga forçosa de 9 mesos en la que, l'ajuntament es veu obligat a fer un lloguer de vehicles “que encarirà molt el cost del servei" explica Marta Llorens. De fet, l'import total d'una nova licitació entre el contracte i el lloguer de vehicles pujaria a més de 12 milions d'euros.

Des de la comissió de la brossa de la CUP a Reus, a més, s'explica que "si la nova licitació estigués en marxa, Reus podria accedir als FONS FEDER, unes subvencions de la Unió Europea al voltant de 600 mil euros i que permetrien adquirir nova maquinària en innovació tecnològica". De fet, poblacions com Vandellòs-Hospitalet, Cambrils i Montroig-Miami ja estan gaudint d'aquestes subvencions ja que tenen mancomunat el servei de recollida a través de l’empresa comarcal SECOMSA.

A tot això cal afegir l'agreujant davallada de la recollida selectiva a Reus des del 2010, quan va entrar en vigor el contracte de la recollida de la brossa a Reus. Segons dades de l'Agència Catalana de Residus, a Reus s'ha passat d'un 35% de recollida selectiva el 2010 a un 29% el 2017, quan la mitjana catalana per aquestes dates se situa al voltant del 40%. "Podem assignar molts motius en aquesta davallada", explica Joan Pons, "però un dels motius evidents és que tenim un sistema de recollida que no incentiva la separació de residus".

De fet, el grup municipal de la CUP fa anys que defensa la municipalització de la recollida de la brossa. Marta Llorens, portaveu de la CUP a Reus, reivindica que "s'està jugant amb diners públics" i critica "la incapacitat del govern" per una manera d'actuar que "va en sentit contrari dels objectius ambientals marcats per la Unió Europea". Tanmateix, Llorens recorda la pujada d'impostos del 10% en les darreres ordenances fiscals, "un augment que no es veu reflectit en una millora del servei a la ciutadania".