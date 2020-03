Covid-19

La CUP Tarragona proposa al govern de Ricomà algunes mesures davant la crisi sanitària actual

La Candidatura d’Unitat Popular ha proposat al govern de Ricomà tres mesures a desenvolupar des de l’Ajuntament i ha demanat que el consistori aprofiti la coordinació amb les Xarxes de Solidaritat per tal de donar resposta a les necessitats de la població tarragonina.

Aprofitant l’assistència al Ple, la CUP ha pogut mantenir una reunió amb el govern municipal per saber les mesures que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament. En aquest espai la consellera Laia Estrada ha preguntat per les mesures de protecció per al personal del consistori que no pugui treballar de manera telemàtica, sobre la situació dels sense sostre, els infants que rebien beca menjador, sobre l’abordatge dels possibles casos de violència masclista i el funcionament del SAD, entre d’altres. A més, la CUP també ha traslladat dubtes sobre la coordinació amb els serveis sanitaris, la consellera Laia Estrada ha explicat que “per nosaltres és imprescindible que l’Ajuntament es coordini amb el personal sanitari, així com poder utilitzar els recursos sanitaris privats”.

La CUP, que valora de forma positiva que s’hagi pogut celebrar aquesta reunió i agraeix a l’equip de Ricomà la transparència amb la qual està gestionant la crisi del coronavirus, ha volgut traslladar al govern municipal tres propostes a desenvolupar des de l’Ajuntament. Aquestes serien, en primer lloc, que el consistori utilitzi al màxim i promogui les Xarxes de Solidaritat i suport comunitari existents arreu de la ciutat per resoldre les demandes i necessitats que detecti en la població més vulnerable, tal com s’està fent a d’altres municipis on les xarxes s’han creat des de la pròpia ciutadania. En segon lloc, la formació anticapitalista demana que l’Ajuntament asseguri el pagament dels serveis externalitzats malgrat aquests es deixin de prestar per no ser essencials, de forma, per tal que les empreses no tinguin excusa per acomiadar les seves treballadores i treballadors. Per últim, la CUP ha emplaçat l’alcalde republicà a instar el Departament de Salut a garantir el provisionament de mascaretes i dels equips de protecció individual per als professionals dels centres sanitaris.

Amb tot, la CUP considera que el Ple d’avui era totalment prescindible. L’únic punt tractat ha estat el de poder utilitzar la via telemàtica en els propers plens, mesura que ja preveu el Document de Recomanacions als Municipis del Departament d’Interior. Segons aquest document, malgrat el ROM del municipi no contempli aquesta via, com és el cas de Tarragona, “no s’aprecia impediment ateses les circumstàncies actuals perquè es pugui realitzar de via telemàtica en els termes definits per l’article 18 de la LRJSP”.