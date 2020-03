covid

La CUP-PR assistirà al ple del Congrés davant la gravetat de la crisi sanitària i la insuficient resposta del govern espanyol

Tot i les recomanacions de la Generalitat i de la majoria d’experts, i la insistència de la CUP-PR per garantir el dret a la representació, el Congrés no permet que es pugui traslladar el posicionament oral de forma telemàtica. Per això, Mireia Vehí es desplaçarà a la ciutat de Madrid per poder traslladar mesures imprescindibles per front a aquesta crisi, tenint en compte el menysteniment cap al govern de la Generalitat i les demandes necessàries per a la supervivència col·lectiva.

La CUP-PR denuncia la innecessària recentralització de competències, ja que considera que repercuteix negativament cap a la gestió de la crisi sanitària que estem vivint. Alhora, considera que les mesures econòmiques aprovades fins ara pel govern espanyol són insuficients i “deixen desprotegides a les classes populars del país”, ha argumentat Vehí.

Donada aquesta situació de gravetat de la crisi sanitària, així com de recentralització de competències, la CUP-PR considera que és “transcendent per la vida de la ciutadania dels Països Catalans” anar al Congrés a traslladar les mesures que proposen per a sortir d’aquesta crisi “amb les menors baixes possibles”: reforç de la sanitat pública, ús de les instal·lacions de la privada sense contraprestació, nacionalització de les farmacèutiques, prohibició dels acomiadaments, suspensió de pagament de lloguers, d’hipoteques i de crèdits bancaris, impostos a les grans fortunes i altres mesures de redistribució de la riquesa.

Mireia Vehí viatjarà a Madrid sense haver estat en contacte amb cap persona que hagi contret el COVID-19.