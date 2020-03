8-M

La CUP no participa dels actes institucionals en alguns municipis

A Molins de Rei, la CUP ha decidit no participar en l’acte institucional de commemoració del dia de la dona treballadora, organitzat per l’ajuntament el proper dia 9 de març, com a mostra de rebuig a la falta de respecte del govern de Xavi Paz davant el 8 de març.

Fa uns dies, la CUP, així com també els col.lectius feministes de la vila, vam demanar a l’alcalde Xavi Paz i el seu govern que ajornessin la inauguració de les Avingudes de Barcelona i València prevista pel diumenge 8 de març, dia internacional de la dona treballadora. Veiem, en la programació d’aquest acte, una clara manca de respecte i una forma d’invisibilització de les dones per part del govern. La resposta de l’alcalde, fins aquest dijous, s’ha mantingut ferma en que la celebració de la inauguració és compatible amb la jornada de reivindicació i que, per tant, no ajornaria l’acte. Dijous vam conèixer la notícia que finalment l’alcalde ha decidit ajornar l’acte d’inauguració. Des de la CUP, celebrem la victòria dels moviments feministes de la vila que han aconseguit que el govern cedeixi a la seva pressió.

Creiem, però, que la decisió del govern arriba massa tard i que l’acte d’inauguració no s’hauria d’haver programat mai un 8M. A més, en el comunicat de l'alcalde d'ajornament de l'acte s'al·leguen només motius de seguretat i no de reflexió al voltant de la jornada reivindicativa feminista.

Davant d’aquesta lamentable actitud del govern de Xavi Paz, la CUP no participarem en l’acte institucional del dilluns dia 9 ja que el considerem un gest hipòcrita després del menyspreu mostrat el 8M per part del govern.

La CUP no participarem ni serem còmplices del rentat d’imatge de l’alcalde Xavi Paz i el seu govern. Les polítiques feministes no es fan només llegint un manifest a la porta de l’ajuntament. Les polítiques feministes es defensen i es demostren dia a dia, des de la institució i als carrers.

També a Banyoles

Sumem Banyoles no ha assistit a l’acte institucional organitzat conjuntament pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles amb motiu del Dia de la Dona Treballadora. Les regidores de la formació justificaran la seva absència a través d’un cartell que col·locaran en una de les cadires de la sala de plens on se celebrarà l’acte i on es podrà llegir: “Avui 8-M a les 18 h hi ha una manifestació unitària. Lamentem la nostra absència però on ens pertoca ser és al carrer”.

Sumem Banyoles ha denunciat així que es “contraprogramés” una manifestació unitària de tota la demarcació que se celebrarà a Girona a la mateixa hora, a les 18 h. Els regidors mostren així la seva disconformitat amb un acte institucional del qual no han estat informats prèviament, més enllà de rebre una invitació per correu electrònic aquesta mateixa setmana que no requeria confirmació.

Però el més greu per a Sumem Banyoles és que no s’ha comptat amb cap de les entitats feministes ni organitzacions de dones de la comarca pel disseny ni organització de l’acte. Alhora que les regidores han afirmat que on els pertoca ser és al carrer, al costat de les dones mobilitzades, o fins i tot darrere, i no en un acte institucional allunyat de la realitat i liderat per homes.

Sumem Banyoles ha justificat la seva absència a les responsables del documental que es projectarà durant l’acte, titulat Les dones de la meva vida, per tal d’evitar qualsevol malentès i fer-les partícips de la seva decisió.

Acció visual sorpresa pels carrers de Banyoles

Sumem Banyoles ha realitzat una acció visual sorpresa aquest matí pels carrers de Banyoles amb motiu del 8 de Març, Dia de la Dona Treballadora. Una jornada de lluita que ha consistit a enganxar compreses amb lemes feministes. D’aquesta manera, la formació ha volgut posar de manifest l’opressió masclista sobre el cos de la dona i la seva vida.

En aquest sentit, s’han penjat frases com “Encara et mutilen el clítoris perquè no sentis plaer”, “7.000 euros són els que arribarà a pagar una dona catalana durant la seva vida pel sol fet de ser dona i tenir la regla”, “La regla no és una deixalla, és part de mi”, “Encara et redueixen a ‘mare de’ o ‘esposa de'”, “Encara t’agredeixen sexualment a les discoteques”, “Encara et maten a cops de pedra per cometre pecats”, “Encara et posen un mocador per a comprovar la teva virginitat” o “Encara donen els fills fruit de la violació al violador”, entre altres.