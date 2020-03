Covid-19

La CUP de Granollers denuncia que el SAD de la ciutat està posant en perill persones usuàries i personal laboral en plena crisi

La CUP de Granollers ha rebut en les darreres hores denúncies que el Servei municipal d'Assistència Domiciliària (SAD) no està subministrant l'equipament necessari al personal per així evitar la propagació del COVID-19 entre la població de risc de Granollers que rep assistència a casa. Segons les denúncies rebudes, la concessionària del servei es nega a subministrar al seu personal mascaretes ni altres estris bàsics per evitar la propagació de la pandèmia.

Demanen que l'àrea de Serveis Socials i Gent Gran de l'Ajuntament vetlli per la salut pública de la ciutat i intervingui perquè la concessionària Sacyr protegeixi de manera urgent la salut tant de les persones beneficiàries del SAD com del personal. Considerem intolerable que mentre s’està establint mesures de confinament de la població amb l’objectiu de protegir la població de risc i el nostre sistema sanitari, no s’estiguin prenent mesures adients en les visites domiciliàries a persones depenents de Granollers.

A més, la CUP ha constatat una vegada més els continuats incompliments de les concessionàries a les que l'ajuntament de Granollers subcontracta els serveis. Ho considerem l'enèsima demostració de la necessitat de que els serveis i subministraments del municipi siguin de control i gestió 100% pública i fora de les mans d'empreses que prioritzen altres interessos per sobre del bé comú i de donar un servei públic, de qualitat i de respecte als drets laborals i socials.