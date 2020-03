Covid-19

La CUP de Figueres lamenta que la Fundació Salut Empordà aprofiti l'estat de xoc per demanar diners a la ciutadania

La CUP de Figueres ha reaccionat davant la crida que ha llençat la Fundació Salut Empordà per rebre donacions econòmiques per «lluitar contra el coronavirus». La formació d'esquerres considera que la Fundació Salut Empordà aprofita la situació de xoc en la que es troba la societat per tal de demanar aportacions econòmiques a la ciutadania.

En aquest sentit, asseguren que els problemes amb el material sanitari poden ser logístics però en cap cas econòmics. Així mateix, consideren que la major part de la ciutadania ja té prou dificultats econòmiques com a conseqüència del coronavirus, i que no són els empordanesos i empordaneses qui han de fer front a les necessitats econòmiques del sistema de salut, en cas que aquestes fossin reals. Alhora, asseguren que la ciutadania ja s'ha mobilitzat i ho segueix fent per tal de recollir i produir material sanitari de protecció i posar-lo a disposició dels centres sanitaris.

Respecte a l'aspecte econòmic, la CUP lamenta que la Fundació Salut Empordà forma part de la sanitat concertada que té la Generalitat. La CUP no apel·la a les donacions, sinó a la redistribució. Consideren que és moment d'exercir sobiranies, revertir privatitzacions i estatalitzar els serveis bàsics. «Només així ens en sortirem, ja que les retallades són per privatitzar i privatitzen per enriquir-se» asseguren.

En aquest sentit, critiquen que el director general de la FSE tingui un sou de 130.000 euros anuals. Un sou més elevat que el de la pròpia Consellera de Sanitat. Alhora, denuncien que bona part del personal sanitari té contractes precaris, que els renoven mes a mes i que no els ofereixen seguretat laboral.

Per últim, la formació independentista vol mostrar el seu suport al personal sanitari per l'esforç que fa sempre, i sobretot pel que està fent durant aquests dies davant unes condicions de treball d'alta tensió.