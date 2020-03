Sanitat Pública

La CUP d'Alcanar s'oposa al tancament del CAP, ja que pot provocar encara més patiment al si de la població

La CUP Alcanar - les Cases ha demanat que el Departament de Salut revoque la decisió de tancar el CAP, ja que pot provocar encara més patiment al si de la població. Si des del Departament de Salut i els Serveis Territorials de Salut no es fa enrrera amb aquesta decisió, considera indispensable la mesura vaja acompanyada de garantir l'atenció domiciliària, especialment per a aquelles persones que tenen dificultats de mobilitat i necessiten d'un seguiment mèdic periòdic i habilitar els CAPs d'Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita perquè facin atenció els caps de setmana.

Ahir al matí la ciutadania d'Alcanar es va assabentar, a través de la premsa, que tancaven el CAP del nostre municipi de la mateixa manera que havia passat uns dies abans amb el CAP de les Cases. Així, l'atenció al Montsià passaria a Ulldecona, Sant Carles de la Ràpita o Amposta. A hores d'ara no tenim més informació que aquesta. No sabem quins criteris s'han seguit per prendre-la ni tan sols sabem quan serà efectiu aquest tancament.

La formació es som conscients de la situació complexa que estem vivint com a país, però creiem que algunes de les mesures que s'han près es fan des d'una òptica urbana del nostre país, un exemple, podem sortir a comprar però no a cuidar els nostres horts, i el mateix amb la decisió de tancar CAPs a pobles menuts, amb un percentatge elevat de població envellida, en el cas d'Alcanar i les Cases, estem parlant que un 22 % de la població és major de 65 anys i l'atenció primària és el primer punt d'accés al sistema de salut, és cabdal per poder atendre a aquelles persones més vulnerables, algunes d'elles precisen d'una atenció regular, amb visites periòdiques per fer un seguiment acurat del seu estat vital.

La decisió presa de tancar el CAP d'Alcanar provoca que s'haja de desplaçar a poblacions veïnes com Sant Carles de la Ràpita a 16km o Ulldecona a 10km, no tothom pot desplaçar-se. A més a més aquests dos CAPs veuran incrementada la seua demanda, el que podria portar a un col·lapse d'aquests dos centres d'atenció primària.