Covid-19

La CUP considera insuficients les mesures aprovades al Consell de Ministres i reitera la necessitat de de protegir la salut i els drets dels treballadors

Davant de la recent compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el Real Decret aprovat amb mesures econòmiques per la crisi del COVID-19, la CUP manifesta que l’executiu espanyol no està prenent mesures suficients per protegir els drets de les classes populars i argumenta que “l’única manera de sortir de la crisi és posar al centre la salut i la vida de les persones al centre”. Davant d’aquesta situació, la CUP ha manifestat que:

"Pel que fa en matèria d’habitatge, la CUP celebra la moratòria al pagament d’hipoteques, però ho considera insuficient ja que “exclou aquelles famílies i persones que viuen de lloguer i que representen, als Països Catalans, el 76% de les llars en risc de desnonament”. En aquest sentit, proposen incloure també mesures que blindin als llogaters que no podran pagar, la suspensió de pagament de deutes amb els bancs i la suspensió de desnonaments, més enllà del període de confinament.

Davant l’anunci de la garantia de serveis públics d’aigua, llum i telecomunicacions per a famílies més vulnerables que ha fet el president Sánchez, la CUP proposa anar més enllà, per tal d’evitar que hi hagi famílies que vegin vulnerats aquests serveis, durant el temps que duri la crisi del COVID-19 i proposa la suspensió de pagament de subministres, tal i com s’ha fet a altres països com França i Itàlia.

Amb l’objectiu plantejat pel president Sánchez de “no deixar ningú enrere”, la CUP proposa una renda bàsica fins a mesos després del confinament.

En matèria laboral, l’organització anticapitalista considera que les mesures aprovades “poden generar una bossa creixent de persones sense feina que trigaran a recuperar la capacitat laboral i productiva” o, fins i tot, acomiadaments massius. Davant d’això, proposen prohibir els acomiadaments per les afectacions del COVID-19.

Davant l’anunci de la injecció de liquiditat amb 200.000M€, la CUP considera que això suposarà “un endeutament i ús del fons de contingència” i proposa que els bancs retornin a la ciutadania els 70M€ de rescat bancari per poder fer front a la crisi sanitària. També proposen que es generin impostos d’emergència per les grans fortunes"

La portaveu al Congrés espanyol de diputats, Mireia Vehí, ha afegit que “es necessita una política fiscal valenta, posant al centre la vida de les persones i no a que els grans empresaris hi perdin menys: cal prohibir els acomiadaments perquè la gent es pugui quedar a casa”. Per tant, la CUP ha reiterat la necessitat de prendre mesures “dràstiques i valentes” per fer front a aquesta crisi sanitària. També ja insistit en la importància de frenar la corba de propagació del virus i la necessitat d’adoptar mesures per permetre que la gent es quedi a casa.