Covid-19

La CUP Tarragona apunta la necessitat que els municipis pressionin el govern espanyol perquè garanteixi els drets laborals i socials de la població

Les mesures socials anunciades fins al moment per part del govern espanyol han quedat lluny de donar resposta als problemes més imminents de les classes populars. Aquesta inacció xoca frontalment amb les iniciatives impulsades per altres estats europeus, com és el cas de França, amb la suspensió, a les petites i mitjanes empreses, del pagament, de lloguers i els rebuts d’aigua, llum i gas; o la determinació d’Itàlia d’aturar l’activitat econòmica del país i prohibir els acomiadaments.

En les darreres setmanes, les demandes fetes des de la Generalitat han quedat desateses i menystingudes per l’estat espanyol, sense que el govern català hagi plantejat una sola vegada la possibilitat de desobeir l’estratègia recentralitzadora. És per aquesta raó que la CUP de Tarragona considera necessari, com a mínim, fer un front comú des dels municipis per exigir un seguit de mesures a la Moncloa, indispensables en clau laboral i social.

En primer lloc, per tal de garantir un confinament real del conjunt de la població, és necessari aturar tota activitat econòmica que no respongui a serveis essencials. Aquesta mesura ha d’anar acompanyada de la prohibició, mitjançant un reial decret, de procedir a acomiadaments per part de les empreses. Així mateix, les persones en situació de desocupació han de poder continuar cobrant l’atur sense que aquests mesos de confinament els siguin descomptats del temps de la seva prestació.

En segon lloc, el govern espanyol ha d’impulsar la suspensió del pagament de lloguers a les persones i famílies en risc de vulnerabilitat i en tots aquells casos en els quals s’acrediti que s’han perdut llocs de treball o han vist reduïts els seus ingressos. Igualment, s’ha de requerir a les empreses energètiques i de telecomunicacions que es facin càrrec de les factures corresponents al període de confinament.

Mentre aquestes mesures no siguin efectives, des de la CUP de Tarragona s’insta al govern d’ERC i ECP a:

- Proporcionar un servei d’atenció ciutadana per resoldre dubtes relacionades amb els ajuts per a autònoms, treballadors per compte d’altres i transfronterers.

- Fer una crida a la solidaritat dels propietaris de lloguers per no cobrar-ho a canvi de rebre una bonificació en el pagament de l’IBI.

- Crear un fons de contingència per donar resposta a les necessitats de la població, en clau d’habitatge i subministraments bàsics, de manera immediata.