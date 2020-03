Covid-19

La Crida per Sabadell proposa una Taula de crisi per gestionar la pandèmia

Davant les conseqüències sanitàries, socials i laborals que està provocant el Covid-19 arreu i davant la perspectiva d’un estricte confinament perllongat al llarg de les properes setmanes, des de la Crida per Sabadell considerem que cal crear un espai que reculli tota la informació amb transparència i credibilitat i pugui donar les pautes d’actuació al conjunt de la ciutadania, empreses i serveis amb l’objectiu d’assolir la màxima eficiència en la lluita contra la pandèmia i garantir les necessitats de la ciutadania.

Per aquest motiu la Crida per Sabadell proposa la creació d’una Taula de crisi formada pel govern municipal, les portaveus dels Grups municipals, el delegat del Govern de la Generalitat, la Corporació Parc Taulí i aquelles entitats i institucions que es considerin necessàries. Aquesta Taula hauria de nodrir-se de tota la informació dels diferents àmbits, compartir-la i prendre decisions dia a dia i de la manera més col·lectiva possible sobre tot allò que afecta la ciutat: mesures sanitàries, atenció a les persones i col·lectius més vulnerables, menjadors, persones sense sostre, neteja viària, transport públic, etc.

Davant d’una situació tan excepcional com en la que ens trobem, i que es pot perllongar algunes setmanes més, calen mesures excepcionals. Per aquest motiu cal una mirada global de tota la ciutat a partir de la màxima informació i col·laboració.

Es tracta de donar una resposta de ciutat a aquesta crisi. Des de la Crida per Sabadell considerem que tota la informació i gestió no pot estar únicament a mans del govern municipal, sinó que cal la màxima implicació possible.

Considerem que el fet de compartir la informació com es fa actualment a través d’una trobada virtual setmanal de la Junta de Portaveus és del tot insuficient. Per aquest motiu la Crida per Sabadell proposa novament la creació d’aquesta Taula de crisi a partir de l’ànim de col·laboració i garantir les necessitats de tota la ciutat.