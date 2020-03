La CGT de Catalunya demana la gratuïtat del transport públic a tot Catalunya

Aquest matí, el secretariat permanent de la CGT de Catalunya ha fet arribar Maria Rosa Alarcón, Presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenabilitat i José Luís Ábalos Ministro de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana per tal que les diferents administracions apliquin la gratuïtat del sistema públic de transport mentre duri la pandèmia. Les motivacions són les següents:

Una part molt important de la població, la que fa servir el transport per anar a centres sanitaris, comprar productes de primera necessitat o atendre familiars, ha vist perdre el seu poder adquisitiu pels ERTOs Els treballadors/es que es desplacen als seus centres de treball amb transport públic estan fent un servei públic, un servei al que considerem que les administracions hi ha de contribuir facilitant els mitjans de transport. Tots els recursos de la societat han d’anar focalitzats al combat de la pandèmia i els seus efectes econòmics. Creiem que aquesta reivindicació, que ja s’està aplicant en altres territoris de l’estat, és una necessitat a Catalunya que és responsabilitat dels organismes indicats