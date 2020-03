antimilitarisme

La campanya Desmilitaritzem l'Educació denúncia l'incompliment de la Moció 55/XI del Parlament en relació a fires i salons educatius i de formació

Del 18 al 22 de març, a Fira de Barcelona (Montjuïc), tindrà lloc l'edició d'enguany del Saló de l'Ensenyament de Barcelona. Fira de Barcelona i la direcció del Saló de l'Ensenyament han pres la decisió d'incloure, un cop més, un estand de l'exèrcit.

Aquesta decisió, sens dubte, contravé de nou d'una manera flagrant la Moció 55/XI, Sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 14 de juliol de 2016, així com, l'Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona, de 26 de febrer de 2016. Ambdues resolucions institucionals van ser aprovades per majoria absoluta.

La Campanya Desmilitaritzem l'Educació treballa des de fa més de 10 anys perquè l'exèrcit no tingui cap mena de presència als espais educatius, de formació o de lleure i, en el cas que ens ocupa, al Saló de l'Ensenyament de Barcelona. És per aquest motiu, que us volem explicar, donar a conèixer i fer públiques totes les accions que s'han dut a terme darrerament i les que estan previstes per als propers dies.

Des de la Campanya Desmilitaritzem l'Educació, també es denuncia la constant presència d'agents armats (de Mossos d'Esquadra com de policies locals) dins d'escoles i instituts. Accions que contravenen tots els esforços educatius per a fomentar una Cultura de Pau