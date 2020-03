Antimilitarisme

La campanya Banca Armada denuncia a Bilbao que el BBVA és el banc espanyol amb més inversió en el negoci de la guerra i que augmenta el seu finançament en les armes nuclears

Avui divendres 13 de març, activistes de la campanya Banca Armada han denunciat que el BBVA és el banc de l’Estat espanyol que més inverteix en el negoci de la guerra. En el marc de la junta d’accionistes que aquesta entitat bancària ha celebrat avui a Bilbao, dues activistes de la campanya han intervingut representant 26 accionistes crítics (el que representen 386.852 accions).

Edu Aragón, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i activista de la campanya, ha destacat que la pròpia política d’inversions del BBVA, en matèria de defensa, indica que l’entitat «no invertirà ni oferirà serveis financers a empreses relacionades amb armes que es consideren controvertides: mines antipersones, armes biològiques, químiques, bombes de raïm i armes nuclears», mentre la realitat és que aquest banc ha destinat 4.450 milions d’euros al finançament de la indústria armamentista, sent, un any més, el banc de l’Estat espanyol que lidera el rànquing d’inversions a la indústria armamentista i contribueix al manteniment de les armes nuclears, augmentant el seu suport en empreses involucrades en la fabricació d’armament nuclear. Segons el darrer informe Shorting our security: Financing the companies that make nuclear weapons, publicat el juny de l’any passat per PAX, Profundo i ICAN, el BBVA ha invertit 2.528,2 milions de dòlars en General Dynamics.

Aquesta empresa d’armament, que fabrica tota mena de màquines de guerra de terra, mar i aire, ha obtingut una sèrie de contractes relacionats amb components clau per a la producció del míssil nuclear Trident II que comparteixen el Regne Unit i els Estats Units. El contracte inicial de 30,6 milions de dòlars (28,2 milions d’euros) adjudicat l’any 2015, ha estat modificat repetidament entre el 2017 i el 2018 fins a arribar a la xifra de 174,4 milions de dòlars (155,6 milions d’euros).

L’informe revela que el BBVA també ha finançat altres empreses conegudes per la seva participació en la producció d’armament nuclear com Aecom, Airbus Group, Boeing, Bwx Tecnologies, Honeywell International o Jacobs Engineering.

L’activista Edu Aragón, de la campanya Banca Armada, ha interpel·lat als accionistes que han seguit la junta general: “senyors accionistes, són els seus diners els que s’estan invertint en la fabricació d’armes nuclears, les més devastadores que s’han fabricat pel que fa a l’impacte mediambiental, material i humà. Poden carregar aquest fet sobre les seves consciències o poden exigir al seu banc que deixin de fer-ho. Vostès decideixen”.

En els darrers anys, a banda de la producció d’armament nuclear, el BBVA ha finançat empreses que fabriquen míssils, explosius, armes lleugeres, bales, helicòpters militars, avions de combat i electrònica militar, entre d’altres, que s’exporten a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica, contribuint a escalar la violència dels conflictes armats d’aquests territoris i al fet que moltes persones hagin de fugir de la guerra cap a Europa.

Per altra banda, la membre de SETEM Catalunya i també activista de la campanya, Gemma Amorós ha denunciat també l‘estreta relació del BBVA amb el grup MAXAM Outdoors S.A, a qui ha finançat amb més de 458 milions d’euros entre 2014 i 2019. La Unió Europea té documentats almenys set casos d’enviaments de material bèl·lic fabricat a Espanya a zones de conflicte. Un d’ells té com a protagonista l’empresa espanyola MAXAM i com a escenari la República Democràtica del Congo, que fa 20 anys que pateix un conflicte armat que ha afectat a milions de persones en una situació d’emergència considerada per l’ONU l’any 2017 com de les de més alt nivell, només compartida per Síria, Iraq i el Iemen.

Totes aquestes inversions contrasten amb les pròpies polítiques del BBVA de compromís amb els drets humans i el medi ambient. Amorós, dirigint-se al president i als membres del Consell d’Administració del BBVA ha assenyalat que “cada vegada hi ha més accionistes i clients del seu banc que s’oposen a la seva política d’inversions perquè no volen tenir en les seves consciències el pes de la guerra i de la mort”.

Durant les pròximes setmanes, la campanya també participarà en les juntes de Banco Santander, Caixabank, Banc Sabadell i Bankia gràcies als vots que accionistes d’arreu de l’estat han delegat a la Campanya Banca Armada per denunciar les males pràctiques d’aquestes entitats bancàries en relació al negoci de la guerra.

Sobre la campanya Banca Armada:

La campanya està formada actualment per vuit organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC, FETS i Fundació Novessendes- que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l’armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes i els conflictes internacionals. www.bancaarmada.org

Podeu llegir el text de les intervencions aquí.

Podeu veure el vídeo de les intervencions aquí.