Ensenyament

L’STEI Intersindical contesta a la directora general Irene Truyols i al conseller Iago Negueruela

Ahir a les 15 h va entrar a la bústia electrònica del personal de Serveis Generals de la CAIB una comunicació de la directora general de Funció Pública de la qual avui es parla en alguns mitjans de comunicació. Sorprenentment, la carta no era per informar el personal empleat públic de les mesures per contenir la pandèmia i tranquil·litzar-lo, sinó per amenaçar-lo amb expedients disciplinaris i accions judicials.

A més, el conseller Yago Negueruela va afirmar ahir en roda de premsa que havia arribat a un acord amb els sindicats perquè retirassin l’escrit que havien registrat davant l’autoritat laboral.

El delegat de prevenció per l’STEI Intersindical i secretari d’Administració Autonòmica d’aquest sindicat ha redactat una carta en què contesta a Truyols i en què afirma que el que diu Yago Negueruela no s’ajusta a la veritat.

En la carta, Ramis afirma haver rebut “pressions intolerables” per part de la directora general de Funció Pública amb la intenció que retiràs l’escrit esmentat. Ramis aclareix que ni ell ni l’STEI Intersindical s’han desdit d’aquell escrit, amb la qual cosa fa mostrar els peus al conseller Negueruela, qui va faltar a la veritat en roda de premsa. En l’escrit, Ramis s’afirma que això “en la crisi actual, la darrera cosa que podem consentir d’un representant polític és que no expliqui la veritat”.

En la carta, Ramis reconeix la “feinada” que estan fent, a pesar de tot, el personal de la Direcció General de Funció Pública i els coordinadors de prevenció de les conselleries, en coordinació amb els delegats de prevenció de riscos laborals. Ramis acaba l’escrit adreçant paraules contundents a la directora general: “Per ventura no us conformau de tenir el personal atemorit, que també el voleu acovardir. Per ventura ha arribat l’hora que faceu un pensament.”