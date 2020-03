Per la República

L'ANC: "L’independentisme agafa impuls a Perpinyà"

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ‎ remarcava abans de l’inici de l’acte que avui era un dia en què es tornava a “respirar optimisme”. Calia “recarregar les piles i la moral”, i celebrar la victòria que representa la immunitat dels eurodiputats catalans, inclosa la d’Oriol Junqueras, malgrat no sigui respectada per l’Estat espanyol. Paluzie ha dit que aquesta moral de victòria s’ha de saber transformar “en accions reals d’apoderament ciutadà i de determinació política”.

La presidenta de l’Assemblea ha volgut agrair tant a les institucions com als voluntaris de la Catalunya Nord la seva implicació en la defensa dels drets fonamentals que l’Estat espanyol vulnera.

200.000 persones a Perpinyà, però moltes més de mobilitzades

Més de 200.000 persones, segons l’organització, fan de l’acte del Consell per la República Catalana el més multitudinari que es recorda a la Catalunya Nord, malgrat les aglomeracions i els entrebancs de la policia espanyola, que han impedit l’arribada a temps de milers de persones més per carretera. L’acte ha superat totes les previsions d’assistència, per això l’Assemblea, que havia organitzat més de 600 autocars, s’ha volgut solidaritzar amb totes les persones que finalment no han pogut arribar a temps.