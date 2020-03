Moviment veïnal

L'Ajuntament incompleix els compromisos pactats amb el Centre Social de Sants

El Centre Social, entitat degana dels moviments socials i veïnals del barri de Sants, ha manifestat la seva decepció i indignació a la decisió de l’Ajuntament de no destinar cap partida dels pressupostos municipals a la rehabilitació integral del local del CSS del carrer Olzinelles 30.

Aquesta finca, actualment de propietat municipal, es troba en situació molt precària i és la seu de l'associació així com de més d’una trentena d’entitats i col·lectius on realitzen les seves activitats i, sempre, d’acord amb la seva voluntat de servei públic, ha estat oberta a qualsevol iniciativa ciutadana en benefici de l’interès general.

Durant el mandat anterior l’Ajuntament va convocar un concurs d’idees per a la rehabilitació de l’edifici que va ser guanyat per l’equip d’arquitectes format per Mercè Zazurca i Codolà i César Sánchez Medrano amb el projecte titulat Al Centre i, en l’actualitat, s’està redactant el projecte executiu.

El compromís de l’Ajuntament era que, una vegada redactat el projecte executiu, es realitzarien els tràmits administratius necessaris per a licitar el projecte i iniciar les obres de rehabilitació al darrer trimestre d’aquest any 2020.

Aquest mes de febrer del 2020 l’Ajuntament els ha comunicat que no destina cap partida pressupostària a la rehabilitació dels espais veïnals i ens envia a presentar el projecte als pressupostos participatius defugint els seus compromisos.

El Centre Social de Sants no està en contra dels pressupostos participatius ja que ho valoren positivament tota iniciativa encaminada a promoure la participació i la iniciativa ciutadana. Fins i tot és gairebé segur que participaran amb algun projecte als pressupostos participatius. El que no han de fer els pressupostos participatius és amagar la manca de planificació i compromís de l’equip de govern de la ciutat, segons el Centre Social