Jornades d'emergència climàtica i estratègies dels moviments ecosocials

Rebel·lió o Extinció i l'Associació de Naturalistes de Girona organitzen unes jornades per debatre sobre com es pot aprofundir en les polítiques que permetin frenar l'emergència climàtica i parlar d'estratègies per enfortir els moviments ecosocials. Seran dissabte 14 de març durant tot el dia a la plaça dels Jurats de Girona.