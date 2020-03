Agressions racistes

Guanyem, Esquerra i Junts per Catalunya convoquen un ple extraordinari per rebutjar les agressions racistes a Badalona

Aquesta setmana l’alcalde Alex Pastor enunciava que en el proper ple hi proposaria una declaració institucional de condemna a les agressions racistes, com a resposta a la demanda de celebrar un ple extraordinari. Els grups de Guanyem Badalona, Esquerra Republicana - Avancem MES i Junts per Catalunya han rebut de forma crítica aquest anunci, i és que consideren que cal que l’ajuntament prengui accions de rebuig més contundents. En aquesta petició de ple, els tres grups municipals hi presenten una moció amb quatre punts:

-La condemna rotunda de les agressions racistes produïdes en els darrers mesos i l’acord de tots els membres del consistori de no realitzar declaracions que incitin al racisme ni la xenofòbia.

-La convocatòria del Pacte per la convivència en les diversitats per l’elaboració d’un nou pla de convivència en el que es concreti tant les actuacions municipals com les de les diferents organitzacions i entitats de la ciutat.

-Donar compte de l’estat d’execució i continuïtat de les accions que estaven previstes i en marxa al Pla de Convivència i Civisme del PAM 2016-2019, així com de les subvencions de la Diputació de 2018 que han estat retornades.

-Demanar que s’informi si s’ha obert una investigació sobre els fets i si s’ha obert causa judicial i en cas que no s’hagin fet els tràmits pertinents els l’exigència que que l’ajuntament promogui el procediment i es personi com a acusació popular.