Racisme

Guanyem Badalona reclamarà un ple extraordinari per respondre a les agressions racistes a la ciutat

Guanyarem Badalona creu que són necessàries accions de rebuig institucional molt contundents a l’agressió que es va produir a principis d’aquesta setmana a Sistrells, i a la que es va produïr al centre de menors a Bufalà.



La formació de Dolors Sabater recorda al govern que al juny de 2018 hi havia en marxa diverses mesures de convivència i prevenció del racisme que es van interrompre, i que el nou govern no està fent absolutament res al respecte. Així mateix denuncia que l’ajuntament hauria deixat perdre les subvencions de la Diputació.

Programes com l’Oficina Antidiscriminació, el reforç de l’equip de mediació o la formació a entitats en matèria anti racista, que estava previst fer amb SOS racisme són algunes de les accions que van quedar interrumpudes amb la moció de censura i que el nou govern mai va reemprendre.

Demanaran doncs, un ple extraordinari per reclamar que es reprenguin les mesures que “es van deixar preparades durant el govern de Guanyem Badalona”, i un protocol d’actuació per casos com aquests. I que el govern doni explicacions de per quin motiu ha deixat perdre les subvencions i la feina feta.

Els membres del grup municipal destaquen que Alex Pastor i el govern municipal, lluny d’haver impulsat mesures per garantir la convivència a Badalona, han respost insuficientment als darrers atacs racistes i xenòfobs que s’han produït. A més, declaren “Pastor no ha fet més que un twit questionable per rebutjar l’agressió racista que hi va haver l’altre dia a Sistrells, i no ha liderat una resposta prou dura a l’odi i el trencament de la convivència” (Dolors Sabater).

A més, segons fonts del partit, Guanyem Badalona creu que el comunicat que va fer fa unes setmanes reclamant un nou govern de concentració liderat per Dolors Sabater “es reforça” per part de l’actual executiu actual, que segons afirma “permet que els discursos d’odi i racisme quedin sense resposta, per això cal que un nou govern prengui la iniciativa i planti cara a totes les problemàtiques de la ciutat amb urgència”.