Covid-19

Guanyem Badalona reclama que es destinin 5 milions d’euros a garantir a tothom l’accés a productes bàsics

Entre d’altres mesures, la formació proposa la contractació de 20 treballadors socials per reforçar la plantilla municipal actual, suport als autònoms, i línies de suport i mediació per als llogaters.

Aquest matí Guanyem Badalona ha fet públic un document en que hi expliciten diverses mesures encarades a l’abastament de les famílies més afectades per la crisi del COVID-19. Davant la situació d’emergència social provocada per la pandemia a la ciutat de Badalona, reclamen al govern de la ciutat que posi en marxa un pla “potent i realista de mesures socials per donar resposta a aquelles persones que es troben en una situació de precarietat i que en aquests moments no disposen de recursos per cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació”.

Guanyem Badalona fa un seguit de propostes de mesures socials per fer front a l’emergència i destaca que en tractar-se d’un moment crític, ofereix tot el suport del seu grup municipal per treballar de manera coordinada I acordada amb el govern de Badalona per fer front al COVID-19.

Des de la Organització Municipalista es reclama al govern de Badalona que, d’una manera inmediata, activi el procediment per posar a disposició d’aquestes mesures el superàvit de 2019 aprofitant la disposició del “Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” publicada pel Gobierno del Estado, que especifica “El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción social». Amb aquest pretext, reclamen que es destini la quantitat de 5 milions d’euros per a garantir l’accés als productes bàsics, i 3 milions d’euros a despeses sobrevingudes.

De les mesures proposades per Guanyem Badalona algunes són d’implementació immediata i d’altres busquen alleujar els efectes negatius un cop passi la pandèmia. “La nostra ciutat ja vivia grans desigualtats socials abans, i amb aquesta crisi aquesta situació s’agreuja moltissim cada dia. Ja vam proposar mesures econòmiques encarades al comerç i ara en presentem encarades a qui més està patint aquesta crisi” Declara Dolors Sabater, presidenta del grup municipal.