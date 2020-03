Fa només un mes l'expert epidemiòleg Fernando Simon va afirmar que el coronavirus no era una malatia greu

Avui fa un mes l'expert epidemiòleg Fernando Simon va dir com a portaveu del Ministeri de Sanitat contra el COVID-19 que el virus no era una malatia greu. Simon afimrava que "El coronavirus no és greu, pero no és banal i si els casos tenen factors de riesc és possible que algun mori" i que "en la mesura que hi hagi casos importats o locals a Espanya de coronavirus. Si tenen els factors de risc per incrementar el risc de letalitat, òbviament és possible que algun cas mori dins del nostre país".

Aquest comentari del portaveu del Ministeri de Sanitat se suma a altres errors del govern espanyol com el no confinament de la ciutat de Madrid i la compra 650.000 tests del coronavirus defectuosos.