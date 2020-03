Català a l'escola

Escola Valenciana llança el 14é Disc de la Música en Valencià

Escola Valenciana i Reviscola presenten el 14é Disc de la Música en Valencià, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Universitat d’Alacant, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i el Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en Valencià (COM).

Aquest és un recopilatori de 22 cançons en valencià que artistes i grups cedeixen desinteressadament. S’ha llançat en format digital com a recurs d’entreteniment i prompte estarà disponible en format físic. Escola Valenciana ha posat tant aquest CD, com les altres 13 edicions a disposició de la ciutadania dins de la campanya Escola a Casa, una iniciativa que promou recursos i activitats en valencià per a aquestes setmanes de suspensió de l’activitat escolar i temps en casa.

El 14é Disc de la Música en Valencià compta amb la col·laboració dels grups i cantants Tesa, Tito Pontet, El Diluvi, La Fúmiga, Xavi Sarrià i el cor de la fera, Smoking Souls, Ofèlia, Cactus, Herba Negra, L’Home Brut, L’Emperador, La Trocamba Matanusca, Miquel Gil, Aljub, Xavier de Bétera, Mireia Vives i Borja Penalba, Feliu Ventura, GEM, Jazzmatiks, Júlia i Clara Andrés, Mans de Destral i Els Oratges Canvians i Nomembers.

El Disc de la Música en Valencià és el recurs amb el qual Escola Valenciana dona suport i impulsa el treball fet pels cantants i grups que empren el valencià a l’hora d’expressar el seu missatge musical. Aquest recopilatori està ja disponible de forma lliure al bandcamp d’Escola Valenciana https://escolavalenciana.bandcamp.com/ fins que puguem gaudir també de la versió física del disc.