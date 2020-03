Covid-19

Endavant i la CUP alerten d’actuacions abusives per part de la Guàrdia Urbana de Reus

La CUP Reus i Endavant (OSAN) Baix Camp han denunciat el cas d’un jove que dissabte passat, 28 de març, va patir l’aixecament d’una acta per part de la Guàrdia Urbana de manera arbitrària i amb un clar abús de poder. El motiu que al·leguen els agents, tal com consta en la denúncia, és que l’acusat es dirigia a comprar a dos establiments amb una sola bossa. L’afectat havia sortit de casa seva per fer la compra de la setmana de menjar i tabac a les botigues més properes al seu domicili. Una patrulla el va aturar després de sortir l’estanc mentre es dirigia al supermercat i va ser llavors quan van interposar-li la denúncia, malgrat ensenyar-los el tiquet i explicar-los repetides vegades que es trobava al carrer per dur a terme una activitat permesa.

El seu és només un exemple que demostra que, a causa de la situació excepcional que estem vivint, la Guàrdia Urbana s’està excedint en les seves funcions i sembla no saber quines són les mesures derivades de l’estat d’emergència. Un fet que genera sensació d’inseguretat a les persones que han de sortir de casa per comprar o dur a terme altres activitats no incloses dins les restriccions, com ara llençar la brossa o passejar el gos. En cas que el govern municipal no aturi aquesta lògica repressiva, Endavant i la CUP s’ofereixen a estudiar la presentació de recursos administratius a les denúncies que hagin estat abusives.

Ambdues organitzacions posen en valor la necessitat de complir les mesures d’aïllament i prevenció establertes mentre duri l’estat d’emergència per evitar al màxim la propagació del virus COVID-19, però recorden que en cap cas ha de servir com a excusa per tolerar comportaments inadequats per part dels cossos policials i emplacen la ciutadania a informar d’aquestes situacions.

Per últim, insten a fomentar la cooperació veïnal per fer front a aquesta crisi sanitària a través d’iniciatives com la Xarxa de Suport Mutu de Reus, destinada a donar un cop de mà a gent que necessiti ajuda durant aquestes setmanes. Les persones que ho requereixin o vulguin participar-hi poden posar-s’hi en contacte a través dels telèfons 642 592 772 (matí) i 680 135 369 (tarda) o bé escriure al correu electrònic suportmutu.reus@gmail.com