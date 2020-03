Pensions

Els pensionistes exigeixen al govern espanyol que faci un pas més enllà en les seves últimes propostes

Li recorden que l'article 128.1 de la Constitució Espanyola: "Tota la riquesa del país en les seves diferents formes i sigui com fos la seva titularitat està subordinada a l'interès general". Remarquen que "Els hem triat per a governar per al poble, no per als

bancs i l'IBEX35"

La Coordinadora Estata per la Defensa del Sistema Públic de Pensions han exigit al govern espanyol que "faci un pas més enllà en les seves últimes propostes, que aprofiti aquesta oportunitat i no es quedi en un mer maquillatge d'aquest capitalisme voraç, que tornarà amb més força si no s'actua. No es tracta d'adoptar només mesures conjunturals, és el moment de proposar mesures estructurals. Aquesta crisi, com l'anterior de 2008, no seran les úniques".

També diuen que "serveix de ben poc, que la gent que no pot pagar, ajorni uns rebuts de llum, gas, aigua o hipoteca. Quan li arribi l'hora de pagar la seva situació empitjorés, i aquestes empreses continuaran declarant milions de beneficis. Empreses que en el seu moment van ser de l'Estat, i l'Estat som tots i totes. Necessitem una banca pública i això bé pot ser Bankia, rescatada amb diners públics, que permetés el finançament social per a la realitat de pensions, autònoms i petites empreses, el comerç de proximitat, etc. Els nostres diners, 60.600 milions d'euros, s'ha anat en aquest rescat bancari, a fons perdut. El mateix ocorre amb l'energia elèctrica. Necessitem una empresa estatal pública que garanteixi el subministrament a totes lespersones. En això, hem pagat un rescat encobert a les elèctriques, de 80.000 milions d'euros. Necessitem amb urgència també que es compleixi el mandat constitucional del dret a un habitatge digne. Pelotazos urbanístics, venda fraudulenta d'habitatges socials a fons voltors, gentrificación dels centres històrics de les ciutats, etc., és el que hem tingut. Necessitem habitatges socials de debò, requisamiento provisional d'habitatges buits per a persones sense opció habitacional, els i les “sense sostre”. On s'aïllaran del coronavirus aquestes persones?."

Lii recorden que és govern progressista, per això han de ser valents i han de donar un primer pas important cap a un nou model de societat, on no prevalgui l'individualisme, la competitivitat i el consumisme que porta a la pobresa de les persones i l'esgotament dels recursos naturals i al desastre del canvi climàtic. És un bon moment per a introduir canvis profunds. Tinguin en compte l'Art.

