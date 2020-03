Habitatge

El sindicat de Llogaters de Vilafranca del Penedès demana que els habitatges gestionats pels ajuntaments apliquin el decret de la Generalitat

El Sindicat de Llogaters del Penedès ha demanat públicament que des de els ajuntaments es suspenguin els lloguers dels habitatges socials que gestionen com a mesura per ajudar a les famílies.

En aquesta línia, el sindicat ha instat als ajuntaments del Penedès a establir una moratòria en el pagament del lloguer dels habitatges socials dels seus municipis, seguint l’esperit del decret TES/783/2020 emes per la Generalitat ahir que proposa.

1. Establir una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris persones físiques d'habitatges i dels cedits a les entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió, així com també arrendataris persones físiques i jurídiques de locals comercials, del parc d'habitatges administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Aquesta moratòria també s'aplica a les quotes d'amortització del preu ajornat per la venda d'habitatges dels processos de remodelació de barris promoguts per l'Institut Català del Sòl.

2. Suspendre la facturació corresponent al proper mes d'abril relativa a tots els contractes de lloguer inclosos en l'anterior punt, així com també a les quotes d'amortització per l'ajornament de la venda d'habitatges.

3. Les rendes i quotes d'amortització no satisfetes durant aquest període, es podran facturar de forma prorratejada durant un any en els successius rebuts mensuals, un cop superada la situació d'excepcionalitat. No obstant això, si l'arrendatari o adquirent així ho sol·licita, les rendes o quotes no satisfetes es podran abonar d'un sol cop, sense que s'efectuï el prorrateig establert en el paràgraf anterior.

4. S'habilita l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a que estableixi el procediment i les mesures necessàries per executar la moratòria acordada en aquesta Resolució.

5. Aquesta moratòria serà vigent mentre duri la situació d'excepcionalitat.

D’altra banda, el Sindicat ha demanat a les administracions locals a treballar activament per crea una borsa de liquiditat als pressupostos municipals modificant-los per donar cobertura a les famílies que es veuran afectades.