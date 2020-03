El Gobierno de España compra 650.000 tests del coronavirus defectuosos però no compra ni mascaretes ni bates

El Ministerio de Sanidad s'excusa dient que als tests defectuosos hi havia la marca CE (Conformité Européene) quan en realitat en aquest cas les sigles volen dir 'China Export', que no requereix cap control ni registre.

El Ministeri de Sanitat ha decidit tornar a la Xina la partida completa de test ràpids de detecció de l'coronavirus, de la qual formaven part els 9.450 kits defectuosos usats ja en els hospitals madrilenys i que l'executiu espanyol va comprar a una empresa no autoritzada pel Govern xinès, la companyia Bioeasy.En total, seran rebutjats 650.000 kits, entre ells els més de nou milers que ja havien estat distribuïts a la Comunitat de Madrid i unes altres 40.000 unitats més que ja havien arribat a l'Estat espanyol (però que no havien estat lliurades a les conselleries de les 'comunitats autònomes').

Xina és la major proveïdora de material de protecció pels professionals sanitaris. Entre elles es troben les màscares, equipament essencial per controlar la propagació de virus, sobretot entre el personal sanitari, però també les bates i els respiradors. Però el gegant asiàtic té una exigència per enviar aquest material a la qual el Govern espanyol no ha volgut atendre fins ara: el pagament al comptat. Així que el Gobierno de España ha pagat al comptat la compra de 650.000 tests del coronavirus defectuosos a la companyia Bioeasy però de moment no compra ni mascaretes ni bates.