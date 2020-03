especulació urbanística

El GOB Menorca presenta al·legacions a un hotel rural de més de 100 places a Ciutadella

Menorca està vivint un boom dels allotjaments turístics en sòl rústic, amb moltes iniciatives per a fer agroturismes i hotels rurals al camp. No tots els projectes són iguals, però alguns tenen tot l'aspecte de ser operacions immobiliàries a mig termini o de traslladar l'oferta turística de la costa a l'interior.

El GOB ha presentat al·legacions a la declaració d'interès general de l'hotel rural que es vol fer a Son Marquet, a Ciutadella, amb 129 places turístiques. El projecte pretén usar totes les edificacions existents al lloc per a convertir-les en establiment turístic, o sigui, les cases, un gran bouer, el magatzem, els estables i la nau que servia d'alimentació al bestiar. No queda cap instal·lació per a usos agraris.

El Consell Insular és qui ha de resoldre la petició de declarar d'interès general el projecte. Al respecte, es recorda que la llei estableix que la declaració d’interès general es pot atorgar a totes aquelles activitats que transcendeixin els mers interessos individuals i siguin compatibles amb el grau de protecció de la zona.

En general, l'activitat d'allotjament turístic al medi rural es considera una oferta diferenciada, dirigida a gent que busca defugir de grans establiments, que pot ajudar a desestacionalitzar la temporada turística, al temps que es dirigeix a un segment de mercat de cert nivell adquisitiu i sensibilitat per l'entorn. Ha de servir per a donar viabilitat a la gestió agrària i per a recuperar patrimoni arquitectònic.

Però el GOB expressa els seus dubtes respecte a projectes de dimensió com el de Son Marquet, promogut per la societat Sagitario Playa S.L. De cara a valorar si aquests objectius transcendeixen els mers interessos individuals, caldrà avaluar quin impacte pot tenir l'activitat prevista en els interessos generals de l'illa, tant en la seva vessant econòmica com en l'ambiental.