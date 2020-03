Covid-19

El GOB impulsa un grup per plantejar col·lectivament espais de futur per a la sortida de la crisi

Des de l'ecologisme social i polític centrats en la realitat insular. "Són moltes les veus de col·lectius que ens esteim articulant mentre duri el confinament per tal d'abordar el com sotim de la crisi generada per l'alarma sanitària del COVID 19."

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (Mallorca) ha creat un grup per plantejar conjuntament la sortida d'aquesta situació des de l'ecologisme social i polític centrats en la realitat insular. (Si hi estàs interessat, contacta amb: territori@gobmallorca.com).

Segons el GOB, les conseqüències de la pandèmia i la recessió econòmica mundial derivada de la crisi del COVID-19 sobre un sistema social i econòmic ja en crisi, tardarà mesos, potser anys. Les accions que emprem ara tindran un impacte en les persones, ara i en el futur. No tenim totes les respostes, però creiem que és important que les persones que decideixin i la societat puguin sentir les nostres veus ara mateix.

Per aquest motiu, GOB s'hem adherit a una iniciativa internacional "Principles for a #JustRecovery from COVID-19" que - com ja s'està fent també a l'àmbit de l'estat espanyol amb el #plandechoquesocial o http://www.frenemoslacurvasocial.es/listado-de-firmas/- pretenen unir veus i moviments de la societat civil per tal de marcar el full de ruta en aquesta primera etapa de la crisi i des del confinament.

En aquesta línia, considera que, la pandèmia COVID-19 exigeix accions ràpides i sense precedents dels governs locals, nacionals, i de la comunitat internacional. Les opcions que s'escullin ara mateix configuraran la nostra societat durant anys, i en les dècades properes. Com que els responsables de la política prenen mesures per assegurar un alleujament immediat i una recuperació a llarg termini, és imprescindible que tinguin en compte les crisis interrelacionades: de desigualtat de riquesa, racisme i crisi ecològica, sobretot la crisi climàtica, que es va produir molt abans del COVID-19 i que ara corren el risc d’intensificar-se.

Puntualitza que aquest és un moment decisiu per salvar vides i cal ser valents a l'hora de traçar un camí cap a un futur veritablement més saludable i equitatiu mitjançant una recuperació justa.

El GOB i les organitzacions signants, demanen una resposta global a COVID-19 per contribuir a una recuperació justa. Les respostes a tots els nivells han de mantenir aquests cinc principis:

"1) LA SALUT És la màxima prioritat, per a totes les persones, sense excepció

Cal garantir recursos de serveis de salut a tot arreu; assegurar l’accés per a tothom.

(2) DISPOSAR DE SUPORT ECONOMMIC DIRECTAMENT PER A LES PERSONES

Centrem-nos en les persones i els treballadors, en particular els marginats dels sistemes existents, en les nostres necessitats a curt termini i en les nostres condicions a llarg termini.

(3) RESCATEM TREBALLADORS I COMUNITATS, NO EMPRESES, NI CORPORACIONS NI MERCATS FINANCERS

L’assistència dirigida a indústries específiques s’ha de dirigir a comunitats i treballadors, no a accionistes ni a executius corporatius i mai a les corporacions les accions de les quals agreugen la crisi climàtica.

(4) CREAR RESILIÈNCIA PER A CRISIS FUTURES

Hem de crear milions de llocs de treball decents que ajudin a potenciar una transició justa per als treballadors i les comunitats cap al futur de carboni zero que necessitem.

(5) CONSTRUÏM SOLIDARITAT I COMUNITAT SENSE FRONTERES - NO DONEU ALES ALS AUTORITARISMES.

Transferiu la tecnologia i les finances a països i comunitats amb ingressos inferiors per tal que puguin respondre utilitzant aquests principis i compartir solucions entre les fronteres i les comunitats. No utilitzeu la crisi com a excusa per trepitjar els drets humans, les llibertats civils i la democràcia"