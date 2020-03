8-M

El Dia de la Dona Treballadora omple d'actes l'Ateneu Popular Sa Boada de Pineda de Mar

Com és habitual pels volts del vuit de març, diferents entitats de Pineda de Mar organitzen actes de tota mena per pensar els drets de la dona treballadora. Entre elles, l'Ateneu Popular Sa Boada on s'hi duran a terme tres actes diferents.

El primer, divendres dia sis a les set de la tarda. Adela López oferirà la xerrada 'Viure és un Art'. Tot seguit, David Ascensio farà un taller d'estàtic dance. Totes dues activitats són gratuïtes, però es demana una aportació conscient i voluntària als participants. L'acte és part de la programació del Somriure per la dona que organitza l'entitat pels drets humans Gong.

L'endemà, dissabte dia 7 de març, Sa Boada acollirà el taller 'Feminisme i treball'. Serà a les onze del matí i l'impartirà la treballadora social pinedenca especialitzada en qüestions de gènere, Mònica Pujadas. En acabar hi haurà vermut a preus populars.

També l'habitual sessió de pràctica meditacional que cada dilluns es fa a l'Ateneu tindrà tints violetes. Així, el dia 9 a les 19h es farà una sessió sota el títol 'El Poder Femení'. Aquest acte també és part del programa del Somriure per la dona.

Des de l'Ateneu Popular Sa Boada també es convida a totes les dones a participar de la performance 'Un violador al teu camí' que impulsen diverses persones. Es farà el dia 8 de març a les 11 del matí a la Plata Catalunya.

Finalment, animen a tothom a participar de la manifestació que es farà el dia vuit de març a Barcelona. Convoquen tothom que vulgui anar-hi conjuntament a les xxx a l'estació de Pineda.

L'esperit combatiu omplirà aquest mes de març Sa Boada que avança, també, que el cap de setmana del 20 al 27 de març faran unes Jornades Antifeixistes.