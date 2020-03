El Covid 19 a Catalunya i a Terrassa

Voldria començar aquest article per explicar la meva opinió del Coronavirus-Covid 19.

A Terrassa i a Catalunya, estem en fase d’alerta des de fa tot just una setmana.

Aquests dies la ciutat i Catalunya estan patint molt, més del que totes i tots ens pensem. Ens trobem carrers quasi deserts, comerços tancats i una activitat econòmica que funciona a mig gas, lo que està provocant que prop de 210.000 treballadors/es catalans/es siguin afectats pels ERTO segons dades d’economia i empresa de la Generalitat de Catalunya.

Aquests greuges donen molt a pensar, perquè han provocat que ens quedem a casa confinats i confinades, per a la nostra pròpia seguretat. Tot i així, veiem que els confinaments no són respectats. En una setmana ja portem només a Catalunya 2.805 sancions segons dades d’interior de les quals Terrassa en van 104 tal i com ha fet saber la policia municipal. Són dades que no agraden per no respectar-ho. Ens cal un confinament total i un bon exemple ha estat el manifest #TanquemCatalunya amb més de 85.000 signants. Uns confinaments que ens han de fer més forts i fortes.

Com s’ha pogut veure en aquesta setmana, a Catalunya tenim 4200 persones infectades i d’elles 122 mortes tal i com ha fet saber el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En clau local tenim 161 infectats i 7 persones mortes dades facilitades per Hospital i Mutua de Terrassa ahir divendres 20.

Per poder fer front a les pèrdues milionàries que això podrà comportar, es necessari que es facin bonificacions i exempcions d’impostos als treballadors autònoms i empresaris. Tot això estudiat entre les diverses administracions públiques.

Un altre greuge a tenir en compte es fer que les moratòries d’hipoteques i lloguers siguin aplicats a tots els col·lectius per a poder fer front comú a les despeses i evitar desnonaments injustos.

Cal facilitar ajuts socials als col·lectius més vulnerables i en clau educativa si aquest confinament segueix vigent, haurem de tenir en compte un possible allargament dels cursos escolars i aplicar l’educació telemàtica i d’igual forma amb els possibles llocs de treball que ho facin possible i evitarem nous ERTO.

Sent el dia de la Poesia, acabo l’article amb una poesia reflexiva que diu lo següent:

El cel és blau i ple d’estrelles les quals enlluernen la teva vida per fer-la fàcil, dinàmica i que et faci mirar endavant. La llum del cel il·lumina aquest camí ple d’il·lusió i afany per fer-te somriure i estimar diàriament totes les persones que tens al teu voltant.

Amb això, he volgut donar una particular visió de tot el que està passant en clau nacional i local i desitjant que això passi aviat.