El comitè 8M d’Osona i el Lluçanès convida a participar a la jornada de lluita del 8-M

El Comitè 8 de març d’Osona i el Lluçanès convida a participar a la jornada de lluita convocada pel proper cap de setmana en motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores. Una jornada que pretén ser un altaveu de denúncia i visibilització de la multitud i diversitat de violències que pateixen les dones en aquest sistema heteropatriarcal i capitalista.

Per tercer any consecutiu s’ha creat el Comitè 8M d’Osona i el Lluçanès per preparar la jornada de lluita del 8M. Com cada any, el Comitè es posa en marxa després de les vacances de Nadal i es reuneix setmanalment i de forma assembleària a Can Pau Raba. El Comitè és no mixt, està obert a individualitats i no representa cap col·lectiu feminista en concret. La difusió de les assemblees obertes s’ha realitzat sempre a partir de les xarxes socials del Comitè.

Paral·lelament, a principis d’any s’organitza a Reus una primera reunió de col·lectius Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans. La finalitat és la de treballar unitàriament a tot el territori, des de Perpinyà fins Alacant. El fet que aquest any el 8M s’escaigui en diumenge i l’aposta per la unitat d’acció a tot el territori, respectant els diferents ritmes i realitats, han dificultat la convocatòria de vaga general de 24 hores i, per això, hem decidit prioritzar la vaga de cures i preparar una jornada de lluita i reivindicació. Això no significa que sigui una jornada festiva sinó que segueix sent un dia molt combatiu. De fet el lema d’aquest 8M conscensuat a Reus és: “Fins que valgui la pena viure. Combatem juntes el patriarcat, construïm present feminista”.

Les reivindicacions d’aquest 8 de març s’estructuren en 10 eixos:

Laboral

Cures

Antiracisme

Alliberament sexual i de gènere

Sexualitat i dret al propi cos

Serveis públics

Violències

Habitatge

Autodeterminació

Antirepressió

D’altra banda, desde la Coordinadora de Feministes Anticapitalistes dels PPCC es decideix posar especial èmfasi en apuntar l’Església com a institució perquè vulnera i atempta cada dia contra els drets de les dones i perquè a més és una institució estretament lligada a l'Estat. L’Església s'embutxaca milions d'euros cada any per mitjà de donatius a través de la declaració de la renda, i continua estant exempta de pagar impostos sobre les seves múltiples i variades propietats. Per no parlar de la criminalització de qualsevol forma de viure i estimar que s’escapi de la seva estreta norma, perpetuant tot tipus de violències cap a les persones LGTBIQ. O per l’intent obstinat de voler decidir sobre els nostres cossos, la nostra sexualitat i la nostra capacitat per decidir si volem avortar o no. Per tots aquests motius i molts altres, totes les poblacions adherides a la Coordinadora de Reus convoquem una acció sorpresa a les 12:00 del migdia davant d’una església rellevant. En el cas de Vic serà a la Plaça de la Catedral per la simbologia que pren.

Un any més, i aquest cop més que mai, decidim ocupar la plaça de la Noguera com a espai fonamental de la nostra jornada de lluita. És un dels millors espais públics de la ciutat, que ens ha ofert moltes facilitats en els anys anteriors i on ens hi hem sentit molt a gust. Ens hem coordinat amb Remei Reviu per reivindicar que la plaça és un punt neuràlgic de trobada i cohesió social pel barri del Remei imprescindible. Aprofitant que els diumenges hi ha mercat i la concurrència de persones és altíssima hem pensat que realitzar totes les activitats a la Noguera servirà no només per fer resistència ciutadana sinó també per arribar a moltes persones del barri a les quals segurament no arribaríem a través de les xarxes socials. El mural que es pintarà el diumenge portarà el lema: “ni els cossos ni els barris són territoris de conquesta”.

Animem a tota la població a participar dels actes organitzats per aquests 3 dies d’activisme feminista. Tornarem a sortir al carrer per lluitar contra el sistema patriarcal, capitalista i colonial, un sistema que ens vol esclaves, sotmeses i callades. Però hi serem dia rere dia, any rere any, incansables, unides, combatives, per fer de la lluita i l'organització una eina que ens permeti construir una alternativa. Seguirem lluitant per canviar-ho tot fins que a totes ens valgui la pena viure. La revolució serà feminista o no serà!