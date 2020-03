Covid-19

EH Bildu no acudirà a la compareixença de Sánchez en el Congrés per «responsabilitat» i per a preservar la salut personal i col·lectiva

Els diputats i diputades del Grup Parlamentari Euskal Herria Bildu no participaran demà en la compareixença extraordinària i presencial de Pedro Sánchez en el Congrés espanyol per a donar compte del Decret d'Estat d'Alarma aprovat pel Govern espanyol davant la crisi sanitària, econòmica i social del coronavirus.

La formació sobiranista basca ha decidit que el lògic, assenyat i políticament responsable és no acudir demà a Madrid, per considerar que no es donen les condicions per a això i per a evitar exposar a riscos innecessaris als seus representants. EH Bildu creu que en aquests moments l'única prioritat és salvaguardar la salut de la ciutadania per sobre de qualsevol altra consideració: no participarà en la compareixença extraordinària del president del Govern espanyol per criteris de salut i seguretat, en coherència amb el posicionament públic d'EH Bildu de sol·licitar el confinament total.

En la reunió mantinguda ahir a la tarda a les 18.00 hores durant 20 minutos per videoconferència, la portaveu d'EH Bildu en el Congrés, Mertxe Aizpurua, va tenir l'oportunitat de traslladar a Sánchez quins han estat i són les consideracions que en matèria sanitària, econòmica, social i política venim mantenint des de l'inici d'aquesta crisi global provocada pel COVID-19.

EH Bildu ha constatat des del seu inici que ens trobem enfront d'una crisi sanitària que a més està tenint i tindrà devastadores conseqüències també en matèria econòmica i social. «És evident que la prioritat absoluta és detenir la propagació del virus i tots els esforços han d'estar dirigits a aquest objectiu. Però no hem d'obviar les conseqüències socials i econòmiques derivades d'aquesta greu crisi sanitària. La crisi necessita d'una estratègia integral per a fer-la front», asseguren des de la formació sobiranista basca.

Des de la propagació de la pandèmia, EH Bildu ha proposat que s'havien d'adoptar mesures dràstiques per a fer front a la propagació del virus, tal com recomanava l'OMS i tal com s'ha fet en països com la Xina i Itàlia. EH Bildu considera que s'està actuant tard: «No s'ha de perdre més temps ni a Euskal Herria ni en cap costat».