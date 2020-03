Habitatge

Desallotgen a Barcelona un dels 11 pisos "okupats" en el marc de la campanya "Fem Llars Feministes"

Els Mossos han desallotjat aquest migdia l'edifici del carrer de Maurici Sarrahima a la Vila de Gràcia. Unes 10 furgonetes de la policia catalana hi han irromput passades les 12 del migdia, però les dones que "l'okupaven" han marxat sense que es produïssin incidents. L’operació policial s’ha fet just després que finalitzés una roda de premsa dels sindicats de l’habitatge de Gràcia, Vallcarca i Sants.

Entre ahir i avui, el col·lectiu de dones dels sindicats de l’habitatge ha anunciat en roda de premsa "l'okupació" d'onze habitatges en el marc de la campanya "Fem Llars Feministes". A la trobada amb els mitjans han volgut posar sobre la taula que la problemàtica de l’habitatge té “rostre de dona”, però que alhora, són elles les que estan a primera línia de la lluita. Totes les "okupacions" s’havien fet precisament per allotjar dones i famílies que no tenen on viure.

Cal remarcar que durant el desallotjament la policia ha identificat dues persones. De moment, la resta d’habitatges continuen en peu.