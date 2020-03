Denuncien els greus fets esdevinguts en el Congrés dels Diputats espanyol amb els manifestants del sindicat policial Jusapol

LA CUP, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, Bloque Nacionalista Galego, Més País i Compromís han elevat una queixa formal conjunra a la Mesa del Congrés de Diputats espanyol perquè expliqui els criteris aplicats i el tracte de favor mostrat amb Jusapol que no s'ha tingut amb altres col·lectius. Perquè aclareixi i exigeixi les corresponents responsabilitats als serveis del Congrés per permetre aquesta greu situació i per la seva negativa per a facilitar que la diputada Laura Borràs pogués abandonar el Congrés amb seguretat. També insten que la Mesa prengui mesures perquè els atacs continuats de la ultra dreta contra determinats electes i electes, ja siguin aquests dins o fora de l'hemicicle i cessin immediatament. Igualment portarà aquesta denúncia a la Junta de portaveus del Congrés.

Aquestes organitzacions han manifestat el seu suport i solidaritat amb els càrrecs polítics i personal tècnic després dels insults i amenaces que van sofrir ahir en els voltants del Congrés de Diputats espanyol. Denuncien l'atac contra les llibertats, així com els insults, intimidacions i amenaces dels policies del sindicat ultra Jusapol contra les electes i electes de diferents formacions independentistes i d'esquerres.

Consideren molt greu que s'hagi permès als manifestants ultres de Jusapol de passar el cordó policial i bloquejar les entrades i sortides del Congrés dels Diputats, proferint amenaces amb les cares tapades amb passamuntanyes i màscares, amb grillons, petards i bengales, i abocant amenaces explícites com “som la Policia i la Guàrdia Civil, tindreu guerra”, generant una situació d'autèntica tensió.

Qualifiquen d'inadmissible que aquesta actuació s'hagi pogut dur a terme no sols amb la passivitat de la policia encarregada de la seguretat del Congrés i les unitats desplaçades per a la custòdia de la manifestació, sinó amb la seva connivència. Mai abans a cap col·lectiu se li havia permès manifestar-se d'aquesta manera, ni a pensionistes, treballadors o taxistes, per la qual cosa consideren que existeix un clar tracte de favor de la policia envers els seus companys.

A més a més, volen denunciar l'empara política que els manifestants han rebut de la ultradreta política, els qui han participat i donat suport a la manifestació pública i notòriament una vegada depassat el cordó, i entre insults i amenaces a diferents diputadas i forces polítiques.