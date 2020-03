Del “café para todos” al “virus para todos”… Espanya és un estat tòxic!

Davant l’anunci del President del Gobierno espanyol després del seu Consell de Ministres, des de Poble Lliure denunciem un veritable Cop d’Estat que aprofundeix en el procés d’involució autoritària i regressió en drets individuals, socials i nacionals.

Aquest Cop d’Estat no tan sols no pren les mesures necessàries tant per combatre l’extensió del virus i el correcte tractament de les seves afectacions, sinó que suposa, de facto, una invasió de competències precisament d’aquelles administracions que s’estaven mostrant més decidides en el combat contra la pandèmia.

Sánchez menteix i tergiversa la realitat amb el filtre ultranacionalista espanyol “el virus no entiende de territorios”, quan és del tot evident que si la Xina ha aconseguit controlar l’epidèmia ha estat gràcies a prendre mesures contundents i, alhora, adaptades a la realitat concreta de cada territori. En particular, aïllant de manera absoluta Wuhan i la província de Hubei quan els índexs de contagi eren molt inferiors als que tenia Madrid ja fa tres dies.

Així, de la mateixa manera que les servituds a l’ÍBEX35 han posat de nou els beneficis pel davant de les persones impedint l’adopció de mesures eficients tant a nivell de prevenció com de protecció social, la visió colonial, unitarista i supremacista espanyola de l’estat ha dut el Gobierno a prescindir de criteris d’eficiència i imposar una recentralització forçada, tractant, de facto, els pobles perifèrics de l’estat com el pati del darrera de l’oligarquia madrilenya.

Davant d’aquesta situació que posa en perill no tan sols el nostre futur polític com a país i societat moderna i democràtica, sinó que també i especialment, menysté la nostra salut i la nostra subsistència, Poble Lliure exigeix al conjunt de forces polítiques catalanes la denúncia pública del Cop d’Estat, així com la retirada immediata del suport a un Gobierno que no ha tardat ni cinc mesos en mostrar la seva veritable cara: la de l’espanyolisme més pervers.