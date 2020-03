Decidim quedar-nos a casa amb els drets laborals garantits

Des de Decidim valorem necessària la mesura de suspendre l'activitat dels sectors laborals no essencials perquè els treballadors i treballadores no estiguen obligades a eixir de casa per anar a treballar. Aquesta esperada mesura ha tardat massa temps i arriba carregada de greuges a la classe treballadora.

S'aplica després de dues setmanes de confinament, exigint des del País Valencià aquesta mesura per frenar la progressió de la pandèmia. Coneixent com ha evolucionat el contagi a la Xina i a Itàlia era una mesura que s'hauria d'haver aplicat des del principi de l'estat d'alerta.

A més, la repercussió laboral recau un cop més amb l'agent econòmic més desafavorit, els treballadors i treballadores hauran d'acceptar el «permís remunerat recuperable» que facilitarà als empresaris disposar d'una borsa d'hores extres per utilitzar com i quan vulga. Una situació que no garanteix les vacances o temps de descans, i drets com la jornada de 8 hores i les vacances que es veuran afectats.

Una altra mesura que hauria de garantir-se és la impossibilitat de l'acomiadament durant l'estat d'alerta. El govern de l'Estat no ha prohibit els acomiadaments, amb la mesura que han aprovat, els acomiadaments seran improcedents. Això significa que les empreses poden acomiadar pagant la indemnització de 33 dies per any, en lloc dels 20 del procedent. Des de Decidim demanem que els acomiadaments en aquesta situació d'emergència siguen declarats nuls per obligar a l'empresa a readmetre a les treballadores i treballadores.

Des de Decidim entenem que no sols s'ha de dir a les persones que es queden en casa sinó que també s'han de garantir les condicions laborals perquè es puguen quedar en casa sense perdre drets.

Decidim @DaDPV