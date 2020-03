Covid-19

Decidim!: "Els més desfavorits es queden desprotegits amb les mesures del Govern espanyol"

Mesures presentades abans d’ahir pel síndic de Compromís Fran Ferri, després de la reunió dels síndics amb el President Ximo Puig i la Consellera de Sanitat Ana Barceló, com la suspensió de pagament de lloguers en cas de necessitat, la suspensió del treball presencial no essencial o garantir un ingrés mínim no s’han vist recollides en les mesures anunciades hui per Pedro Sánchez, segons apunta la Plataforma pel Dret a Decidir del Pais Valencià.

Així com també, "Les persones amb treballs amb alts nivells de precarietat, com ara en la neteja o la hostaleria, les persones a l’atur de llarga duració o les persones migrades sense papers, que normalment no han pogut tindre accés a hipoteques, es veuran completament desprotegides, sense cap ingrés, però havent de fer-ne front al lloguer".

La plataforma afegeix que "Fins i tot, aquells col·lectius recollits dintre del reial decret com els autònoms, han de poder demostrar una caiguda d’ingressos de fins a un 75% per poder acollir-se a algunes ajudes. Mentrestant, la majoria de les ajudes anunciades beneficiaran a grans empreses, que podran acomiadar de forma temporal amb facilitat als treballadors i les treballadores"."

Puntualitza que que "això contrasta amb països amb governs més conservadors com ara França on s’han suspès els pagaments als lloguers o Itàlia on s’han prohibit els acomiadaments. Aquestes propostes, anaven molt més en línia amb el que el nostre Govern del botànic havia demanat a Pedro Sánchez. Però, malgrat que els valencians i les valencianes ens hem dotat d’un govern que posa al capdavant els interessos de la majoria, no té capacitat per a imposar els seus posicionaments quedant totalment condicionat per les polítiques del govern estatal i la resta de poders no electes però que determinen de manera important les decisions".

Tot plegat, afirma l'entitat, "demostra, una vegada més, que els valencians i les valencianes no tenim dret a decidir mesures solidàries per protegir al conjunt de la població. Sols lluitant per l’articulació d’aquest dret podrem garantir que en un temps de crisi es respecten els drets laborals, socials i de vida de les persones que viuen al nostre territori".