Covid-19

Decidim demana a la Generalitat valenciana que exigisca el tancament de Madrid

Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, ha manifestat públicament el seu suport a la Generalitat i als ajuntaments afectats, a les agrupacions falleres i a les gaiates i les colles, en aquests moments extraordinaris.

La Generalitat ha pres la difícil mesura d’ajornar unes de les festes populars més importants del nostre territori: les Falles i la Magdalena.

Tenen el convenciment que gràcies als esforços col·lectius del poble valencià, i molt especialment, dels treballadors i de les treballadores del sistema públic de salut, el País Valencià farà front de forma exitosa al Coronavirus.

Ara bé, mentre que aplaudeixen la fermesa de la Generalitat per ajornar festivitats populars del territori i altres mesures que afecten a milers de valencians i de valencianes, no entenem que des del Consell no es demane amb la mateixa fermesa l’aïllament de la Comunitat de Madrid.

El poble valencià ja ha patit suficient per la irresponsabilitat de les administracions públiques madrilenyes. No s'ha de menyvalorar el risc que la població de Madrid amb segona residència al nostre territori es trasllade durant el temps de quarantena.

Entenen que l’excepcionalitat del no aïllament de Madrid, al contrari que la regió de Wuhan quan tenia 300 afectats menys que Madrid ara o que la Lombardia, és a causa de la concentració de poder econòmic i polític del territori. Però, com ja ha denunciat el Molt Honorable President Ximo Puig, la macrocefàlia de Madrid és negativa per al conjunt de territoris que composem l’estat espanyol. Per això, demanem:

1) Que la Generalitat Valenciana demane formalment l’aïllament de la Comunitat de Madrid.

2) Que, davant la pèrdua de capital que suposa l’alentiment del turisme al nostre territori, es valore la urgent necessitat de fer una transició cap a un nou model productiu valencià autocentrat, respectuós amb el medi i la vida, i amb els drets laborals i socials i de més valor afegit, que no siga tan especialment vulnerable a crisis globals.

3) Que es prenguen mesures d’urgència al nostre territori per assegurar-nos que el nostre sistema de salut no col·lapsa, sempre defensant els drets de la majoria de la població. Només un servei públic de salut dirigit des del territori, que compte amb recursos humans i econòmics suficients pot protegir la ciutadania davant d'amenaces com aquesta.