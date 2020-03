lluita institucional

CUP Tortosa: "Les polítiques d'igualtat no són una prioritat pel govern municipal"

La CUP Tortosa ha denunciat que un altre cop, les polítiques d’igualtat, no són una prioritat per al govern de Tortosa. Fa 3 mesos, el ple municipal de Tortosa aprovava una moció per la contractació d’una tècnica d’igualtat per a l’ajuntament. Tot i que la moció va ser aprovada al ple del desembre, l’equip de govern proposa crear 5 nous llocs de treball per al 2020, i cap d’aquests és una plaça per fomentar polítiques d’igualtat.

En primer lloc ha denunciat que l’equip de govern no ha respectat els acords del ple municipal, màxima representació de la voluntat expressada per la ciutadania. Des de la CUP, considera que és una falta de respecte al ple, als grups municipal i a la ciutadania que va votar. Demana a l’alcaldessa que rectifique la seua decisió i a més a més, també instem al PSC, com a soci de govern,que diu ser tant feminista, que demane una rectificació i no ser còmplice d’esta decisió.

Davant les justificacions de l’Alcaldessa que ja hi ha una tècnica treballant polítiques d’igualtat, quan realment està treballant l’àmbit vinculat a les violències i agressions masclistes i la negativa a la contractació d’una tècnica d’igualtat que treballe a jornada sencera per garantir una planificació a llarg termini i poder coordinar la perspectiva de gènere en totes les àrees, creiem que respon a una manca d’interès i d’importàcia de l’equip de govern de la ciutat . Tortosa, per primera vegada, té una regidoria d’igualtat, però és simbòlica, sense equip tècnic propi i sense recursos econòmics.

També ha denunciat la hipocresia d’un equip de govern, que parla del seu compromís amb les polítiques d’igualtat, de cara a la galeria i d’esquenes als col·lectius feministes, que no vol dedicar els recursos necessaris per la seua implementació, com sí va fer amb els WSG o amb la futura capitalitat de la cultura catalana.

Presenta algunes dades dels plans aprovats que no s’estan desenvolupant, davant la manca de recursos econòmics i humans:

- Pla d’Igualtat efectiva entre homes i dones per treballadors/es de l’ajuntament de Tortosa:

El pla es va aprovar fa 1 any. A la diagnosi es constatava que un 40% de les dones i un 61% dels homes no el coneixien, que un 27% dels homes no volien rebre informació del pla, un 60% del homes no havia participat en cap activitat del pla (i un 40% de les dones), un 75% dels homes no percebia desigualtat a l’ajuntament i les 7 reduccions per conciliar la vida familiar i laboral havien estat sol·licitades per dones.

Les accions que es van dur a terme durant el mandat anterior van ser una formació voluntària i una enquesta a les treballadores i treballadors, que no contempla la diversitat d’identitats de gènere que amb el pla LGBTI, en vigor, haurien d’estar incloses. Tot i esta diagnosi, la realitat no ha canviat perquè pràcticament no s’ha fet res per revertir la situació. I una mostra és que les línies d’actuació contemplades al pla, preveien un cost de 0€.

- El Pla de dones de la ciutat de Tortosa:

Es va aprovar al 2018. Té 7 eixos i 34 objectius, i a la seua introducció se presenta com a poc ambiciós i realista. Tot i això no s’està desenvolupant segons la calendarització que li correspon, especialment durant el darrer semestre, exceptuant l’aspecte educatiu.