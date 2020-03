8-M

CGT:"El 8M d’enguany, una vaga històrica i necessària"

Per a la CGT, "avui s’han trencat els dubtes de la convocatòria de vaga d’aquest diumenge 8 de març del 2020. Seguiments al voltant del 50% al Metro de Barcelona, el tancament per falta de personal del Telefèric de Montjuic, o un seguiment superior al de l’any passat, tot i els mínims abusius que han deixat a persona amb ganes de fer vaga, a l’Hospital universitari de Bellvitge per citar alguns exemples de la situació de disrupció a causa de la #VagaFeminista de la jornada".

La vaga general feminista convocada al conjunt de Catalunya per la Confederació General (CGT) de Catalunya i també pels sindicats IAC i I-CSC, ha estat una jornada de vaga històrica perquè per primera vegada des de la fi de la dictadura la convocatòria es realitza un dia festiu.

Les mobilitzacions s’han donat arreu del territori, des de Tortosa a Girona, amb concentracions, actes i piquets a llocs com Reus, Lleida, Sabadell, Terrassa, Olot, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Tarragona o Mollet del Vallès. Al matí les més nombroses s’han donat a Sabadell (4.000 manifestants), Reus (1.500) o Tortosa i Lleida (500 manifestants). Durant la tarda a Barcelona s’han aplegat desenes de milers de persones.

A Lleida els mossos han donat una de les notes negatives de la jornada quan les dones que es manifestaven pacíficament han patit agressions físiques i escenes de tensió que han resultat amb contusionades i tres identificacions per part d’agents del cos policial. També hi hagut identificacions de 18 persones aquest matí al barri de Vallcarca, amb alguna lesionada i ahir a la nit en un piquet a Les Corts, amb noves identificacions.

Denunciem una vegada més la violència policial exercida indiscriminadament per part dels mossos d’esquadra. També, un cop més hem de denunciar uns serveis mínims abusius fixats des del Departament de Treball de la Generalitat. Al metro i autobusos de l’AMB, per exemple, s’han establert en un 66%, el doble que en altres jornades de vaga general. Al sector sanitari, en molts casos s’han definit uns mínims del 100%, lesionant el dret de les seves treballadores i treballadors a fer vaga. Volem denunciar, també, el silenci mediàtic dels mitjans de comunicació públics que, en molts casos, han obviat la convocatòria de vaga general.

Amb aquesta convocatòria de vaga general des de la CGT, en coordinació amb el moviment feminista, ha volgut oferir l’oportunitat de fer vaga i reivindicar els seus drets a les treballadores i treballadors que treballen un dia festiu. En general es tracta de feines molt precàries, a l’hosteleria, la restauració i l’oci, el treball domèstic i domiciliari així com serveis públics, tasques en general molt feminitzades i altament precaritzades.