Covid-19

Capgirem Vic demana a l'Ajuntament que sol·liciti el tancament i activi mesures socials

Aquest dilluns, després d’un cap de setmana de confinament, ens hem llevat amb uns polígons industrials pràcticament a ple rendiment.

Davant la situació absolutament incoherent que estem vivint i amb el perill de propagació del virus que suposa mantenir l’activitat segons tots els experts i les experiències que ja tenim en altres zones. La CUP Capgirem Vic exigeix al govern de l’Ajuntament de Vic que demani a les empreses del municipi que aturin la seva activitat.

Entenen que hi ha d’haver un mínim d’activitat que permeti el subministrament i distribució d’aliments i altres productes de primera necessitat, cures, personal sanitari, etc. Però trobem que no és necessari que continuï l’activitat a ple rendiment de les empreses del sector de l’alimentació de la comarca per exemple, on treballa un gruix important de la població. La producció d’aquestes empreses es destina en gran mesura a l’exportació i tenim un elevadíssim estoc de producció congelada a la comarca.

Si cal i es considera necessari, es pot continuar produint en molta menor mesura, amb molta menys densitat de personal i prenent les mesures de seguretat sanitària adequades però en cap cas és necessari que es mantingui la producció habitual. Demanem que les empreses que puguin dur a terme la seva activitat a través del teletreball, posin en marxa els mecanisme per fer-ho, com ja ho estan fent algunes des d’avui mateix.

En el mateix sentit, demanem que l’Ajuntament informi i exigeixi l’acompliment de la normativa pel que fa a l’aforament limitat dels establiments comercials i oberts al públic. La situació que s’està donant, per exemple, en alguns supermercats així ho fan aconsellable.

Així mateix, també considerem que el govern de l’Ajuntament de Vic ha d’informar a les empreses que durant aquest període de temps d’emergència social no s’han anul·lat els drets dels treballadors i que per tant, recordin a les empreses que la solució no és l’acomiadament dels treballadors via ERO o ERTO.

Finalment, demanen també l’activació de mesures socials que protegeixin les persones i posin la vida al centre durant aquests dies de virus i confinament. "No ens podem permetre posar en risc a ningú, per això demanem que el govern de l’Ajuntament de Vic vetlli també per:

Garantir la paralització dels desnonaments així com de tots els procediments judicials que pugin acabar en desnonament a la ciutat

Assegurar l’obertura de les plantes que hi hagi a Vic de la sanitat privada a disposició dels professionals i salut pública

Cobrir mitjançant una xarxa voluntària municipal totes aquelles necessitats de persones dependents o en situació de vulnerabilitat que no puguin restar cobertes per altres agents o mitjans

Que el govern de l’Ajuntament eixigeixi a la Generalitat un Pla de Suport a les treballadores i treballadors per compte propi que reculli l’exempció del pagament de la quota d’autònoms i cobertura econòmica de totes aquelles persones que no puguin treballar per confinament, malaltia o fer-se càrrec de persones afectades directament o indirectament pel virus.

Som conscients que algunes d’aquestes mesures s’escapen de les competències municipals, però és responsabilitat del govern de la ciutat pressionar a qui calgui per tal que es prenguin les màximes precaucions" remarca la formació